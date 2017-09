Εμπαργκο στο πετρέλαιο της Βορειας Κορέας σκέφτονται οι ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι την Τετάρτη ότι η στρατιωτική δράση ενάντια στη Βόρεια Κορέα δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή, σημειώνοντας ότι είχε μια ειλικρινή και έντονη συζήτηση επί του θέματος με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.



«Ο πρόεδρος Σι θέλει να κάνει κάτι. Θα δούμε αν μπορεί να το κάνει. Αλλά δεν θα ανεχθούμε ό,τι συμβαίνει στη Βόρεια Κορέα», τόνισε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. «Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Σι συμφωνεί μαζί μου 100%…Είχαμε μια πολύ ειλικρινή και έντονη τηλεφωνική συζήτηση», τόνισε.



Σε εμπάργκο πετρελαίου στη Β. Κορέα προσανατολίζονται ΗΠΑ



Οι ΗΠΑ επιδιώκουν εμπάργκο πετρελαίου στη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με προσχέδιο κειμένου το οποίο αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ., μεταδίδει το Reuters.

BREAKING: U.S.-drafted U.N. Security Council resolution seen by Reuters seeks to impose oil embargo on North Korea pic.twitter.com/9TYOappsfK