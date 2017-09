Ο Τραμπ ανοίγει το αμερικανικό οπλοστάσιο σε Νότια Κορέα και Ιαπωνία

Άδεια στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να αγοράσουν «σημαντικά αυξημένες» ποσότητες «ιδιαίτερα προηγμένου» στρατιωτικού υλικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως έγραψε ο ίδιος στο Twitter.

Το μήνυμα του αμερικανού προέδρου έρχεται υπό τη σκιά της αυξανόμενης έντασης στην Κορεατική Χερσόνησο και των απειλών της Βορείου Κορέας.

Την Κυριακή ο Βορράς προέβη στην έκτη και ισχυρότερη έως σήμερα πυρηνική δοκιμή στην ιστορία του, τον Ιούλιο πραγματοποίησε δύο επιτυχημένες εκτοξεύσεις διηπειρωτικών πυραύλων, ενώ τις τελευταίες ώρες υπάρχουν ενδείξεις ότι ετοιμάζεται για μία ακόμα πυραυλική δοκιμή με βλήμα μεγάλου βεληνεκούς.

I am allowing Japan & South Korea to buy a substantially increased amount of highly sophisticated military equipment from the United States.