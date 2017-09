Αυστραλία: Κάηκαν θεατές από φλεγόμενα καύσιμα σε αγώνα αυτοκινήτων

Σοκαριστικό ατύχημα καταγράφηκε από κάμερα στο φεστιβάλ Red CentreNATS στην Αυστραλία.



Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που έκανε «burnout» στο «υπέρτατο φεστιβάλ των τροχών» στην περιοχή Άλις Σπρινγκ πέταξε φλεγόμενα καύσιμα σε θεατές που παρακολουθούσαν από κοντινή απόσταση, τραυματίζοντας αρκετά άτομα.



Όπως ανέφερε το BBC, ένας από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Συνολικά τραυματίστηκαν 12 άτομα, ένα εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Δύο από τους τραυματίες, ένας πατέρας και ένας γιος, υπέστησαν εγκαύματα στο 20% του σώματός τους και στο πρόσωπο.

This drag-racing event in Australia had to be cancelled after burning fuel hit the crowd https://t.co/UBIjFimBoG pic.twitter.com/dNH4dE7ZVV