Στις φλόγες λεωφορείο στο Παρίσι - Μαρτυρία για έκρηξη

Αναστάτωση επικράτησε στην Γαλλία καθώς σημειώθηκε έκρηξη σε λεωφορείο στην περιοχή Tramblay στο Βορειοανατολικό Παρίσι.



Ένα λεωφορείο εξερράγη και οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο. Ωστόσο, δεν πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα αλλά για μία μικρή έκρηξη που προκλήθηκε λόγω τεχνικου προβλήματος. Από την φωτιά τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνθρωπος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

BREAKING: There has been an explosion on a bus in Paris, near Saint-Denis. Emergency services are at the scene. pic.twitter.com/SsmdiSEjwE