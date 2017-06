Πανικός στο Λονδίνο: Φωτιά σε κεντρικό σταθμό του μετρό

Συναγερμός έχει σημάνει το βράδυ της Δευτέρας (26.06.2017) στο Λονδίνο, όπου εκκενώθηκε ο κεντρικός σταθμός St. Pancras στην περιοχή του KingsCross καθώς ξέσπασε φωτιά.

Ο κόσμος βγήκε έξω πανικόβλητος ενώ κάποιοι μάρτυρες άκουσαν έναν άντρα να φωνάζει: "Βοήθεια".

Η φωτιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι υπό έλεγχο, ωστόσο, έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στο σύστημα των μεταφορών, αφού ο σταθμός στην περιοχή του kingsCross είναι από τους πλέον κεντρικούς.

#BREAKING PHOTOS: More people are evacuating Kings Cross station in London, UK - @Jad_AE , @OrfulComics , @josephjhayward pic.twitter.com/jwbxwJIvru

#BREAKING: Eyewitness video of the scene at Kings Cross station in London, UK - @krw0052 pic.twitter.com/zkWxQARIZC