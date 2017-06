Xάκερ χτύπησαν το βρετανικό κοινοβούλιο. Bίντεο

Χάκερς «χτύπησαν» το βρετανικό κοινοβούλιο, με μια κυβερνοεπίθεση που έχει «μπλοκάρει» τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των βουλευτών, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στα e-mails τους όταν βρίσκονται μακριά από το Γουέστμίνστερ.



Σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph, οι βρετανοί βουλευτές ενημερώθηκαν την Παρασκευή για την κυβερνοεπίθεση, ενώ από το Σάββατο είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσουν τα e-mails τους.



«Κυβερνοεπίθεση στο Γουέστμίνστερ. Δεν είναι δυνατή η απομακρυσμένη πρόσβαση στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Βουλής. Στείλτε στο κινητό τα επείγοντα μηνύματα», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Κρις Ρενάρντ, μέλος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών στην Βουλή των Λόρδων.

Cyber security attack on Westminster Parliamentary e.mails may not work remotely Text urgent messages @LibDemLords @LabourLordsUK @Torypeers