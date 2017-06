Βρυξέλλες: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης

Ο δράστης της χθεσινής «τρομοκρατικής επίθεσης» στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό των Βρυξελλών «ταυτοποιήθηκε», ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Γιαν Γιαμπόν, χωρίς όμως να αποκαλύψει το όνομά του.

«Η ταυτότητα του τρομοκράτη είναι γνωστή. Μπορέσαμε να τον ταυτοποιήσουμε», δήλωσε ο Γιαμπόν στο βέλγικο τηλεοπτικό σταθμό RTBF. Ωστόσο δεν έδωσε άλλες πληροφορίες για την ταυτότητα του άνδρα αυτού που σκοτώθηκε από στρατιώτες μετά την έκρηξη που προκάλεσε στον σιδηροδρομικό σταθμό, από την οποία δεν υπήρξαν θύματα.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να μην εξερράγη η βόμβα που έφερε ο δράστης, ο Βέλγος υπουργός απάντησε: «Είναι ξεκάθαρο ότι δεν σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη». Όμως πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες».

Επίσης ο Γιαμπόν άφησε να εννοηθεί ότι διεξάγονται έρευνες.

Το χρονικό της επίθεσης

Το βραδυ της Τρίτης ο σταθμός εκκενώθηκε -όπως και η παρακείμενη εμβληματική πλατεία Grand Place- η κυκλοφορία των αυτοκινήτων διακόπηκε και όλο το τετράγωνο αποκλείστηκε. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα.

Αρχικώς έγινε λόγος για έναν άνδρα που φορούσε ζώνη με εκρηκτικά. Στη συνέχεια ειπώθηκε ότι είχε τη βόμβα σε καρότσι αποσκευών. Αυτόπτες λένε πως τον άκουσαν να φωνάζει "Αλλάχου Ακμπάρ" -δηλαδή ο "Θεός είναι μεγάλος". Όταν τον πυροβόλησαν στρατιώτες που βρίσκονταν στον σταθμό έγινε μια μικρή έκρηξη.

O Remy Bonnaffe που βρισκόταν στον σιδηροδρομικό σταθμό την ώρα της έκρηξης περιέγραψε στο CNNi όλα όσα ακολούθησαν: «Ο κρότος ήταν πολύ δυνατός, σαν ένα μεγάλο πυροτέχνημα που έσκασε μπροστά στη μύτη μου. Η φωτιά που ξέσπασε μετά από λίγο ήταν μικρή».

Ο Arash Aazami περπατούσε στον δρόμο όταν ξαφνικά είδε ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό. «Η στρατιωτική παρουσία ήταν πολύ ισχυρή στο σημείο», ανέφερε στο CNNi.

Κάνοντας retweet το τιτίβισμα του κέντρου αντιμετώπισης κρίσεων, ο πρωθυπουργός του Βελγίου Σαρλ Μισέλ κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η βελγική πρωτεύουσα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού επί 18 μήνες και πλέον, αφότου τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους διέπραξαν τις επιθέσεις στο Παρίσι που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 130 άνθρωποι τον Νοέμβριο του 2015 και κατόπιν διέπραξαν τις πολύνεκρες επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο Ζαβεντέμ των Βρυξελλών και σε έναν σταθμό του μετρό της πόλης τον Μάρτιο του 2016.

