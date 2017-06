Τρόμος ξανά στο Λονδίνο: Νέα επίθεση με Βαν πάνω σε πεζούς

Νέα επίθεση με φορτηγό βαν εναντίον πεζών αργά το βράδυ της Κυριακής στο Βόρειο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η κρισιμότητα τη κατάστασής τους ή ο αριθμός τους. Μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν λόγο και για νεκρούς, χωρίς να επιβεβαιώνεται επίσημα

Το περιστατικό συνέβη έξω από ένα Κέντρο Πρόνοιας που βρίσκεται πολύ κοντά στο τέμενος του Finsbury Park, την ώρα που αποχωρούσαν από αυτό μουσουλμάνοι πιστοί μετά το τέλος της νυχτερινής προσευχής για το Ραμαζάνι.

Για δύο νεκρούς και τουλάχιστον 12 τραυματίες κάνει λόγο αυτή την ώρα η Sun για το αιματηρό περιστατικό με το βαν που έπεσε πάνω σε πεζούς κοντά σε τζαμί στο Λονδίνο.

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρεται σε αυτούς τους αριθμούς επικαλούμενη δήλωση του διευθυντή του τζαμιού στο Φίνσμπουρι Παρκ, Μοχάμεντ Κόζμπαρ.

Η αστυνομία είπε ότι πήρε κλήση γύρω στις 12:20 π.μ. σήμερα τοπικής ώρας (2:00 π.μ. ώρα Ελλάδας) για σύγκρουση στην οδό Seven Sisters, η οποία τέμνει την περιοχή του πάρκου Φίνσμπερι του Λονδίνου. Η εφημερίδα Sun είπε ότι ένα ημιφορτηγό έπεσε πάνω σε πεζούς κοντά στο ισλαμικό τέμενος στην περιοχή του πάρκου.

"Υπάρχει ένας αριθμός θυμάτων στα οποία παρέχεται βοήθεια", είπε η αστυνομία του Λονδίνου, προσθέτοντας ότι "έχει συλληφθεί ένα άτομο".

Ένα άτομο συνελήφθη από την Αστυνομία η οποία έχει αποκλείσει την περιοχή στην οδό Seven Sisters. Σύμφωνα με πληροφορίες των βρετανικών μέσων ενημέρωσης τα άτομα που επέβαιναν στο όχημα ήταν τρία, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν οτι από το βαν βγήκε άνδρας που κρατούσε μαχαίρι.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε και Μουσουλμανικό Συμβούλιο της Βρετανίας, με ανάρτησή του στο twitter.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού ενώ κάνουν λόγο για ένα όχημα που «ήρθε από το πουθενά και έπεσε με πρόθεση πάνω στους πεζούς»

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τερέζα Μέι δήλωσε ότι οι σκέψεις της είναι με αυτούς που τραυματίστηκαν από το περιστατικό της επίθεσης, όταν ένα μικρό φορτηγό βαν έπεσε σε άτομα κοντά σε τέμενος στο Βόρειο Λονδίνο.

Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης, Τζέρεμι Κόρμπιν δήλωσε “απόλυτα συγκλονισμένος” από το νέο αυτό περιστατικό της επίθεσης στο τέμενος.

Evening Standard: Υπήρξε και επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο

Μία ακόμη διάσταση δίνει στο περιστατικό με το βαν στο Λονδίνο η εφημερίδα, Evening Standard.

Η λονδρέζικη εφημερίδα σε ρεπορτάζ της αναφέρει ότι ένα άτομο μαχαιρώθηκε από άνδρα που βγήκε από το βαν, όμως χωρίς να ξεκαθαρίζει αν αυτός ήταν ο οδηγός του οχήματος.

"People were shouting and screaming 'a van's hit people'."



