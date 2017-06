Συνελήφθη άνδρας που κρατούσε μαχαίρι έξω από την βρετανική βουλή

Συναγερμός σήμανε κοντά στο βρετανικό κοινοβούλιο, με την αστυνομία του Λονδίνου να συλλαμβάνει άτομο που κρατούσε το μαχαίρι.

Αποκλεισμένη από την Αστυνομία είναι η Βρετανική Βουλή στο Λονδίνο λόγω ύποπτου περιστατικού.

Όπως μεταδίδει η Daily Star, το Γουεστμίνστερ είναι αποκλεισμένο σύμφωνα με μαρτυρίες από τις ένοπλες δυνάμεις.

Ο συναγερμός σήμανε ξανά έξω από τη βρετανική βουλή, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άνδρας φώναζε "μαχαίρι, μαχαίρι"

Αμέσως η αστυνομία τον συνέλαβε κινητοποιήθηκε η αστυνομία και συνέλαβε τον άνδρα. Κατά πληροφορίες χτύπησαν έναν άνδρα με teaser και στη συνέχεια τον συνέλαβαν με την υποψία πως ήταν οπλισμένος με μαχαίρι.

Αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία γίνεται κανονικά, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Πηγές του πρακτορείου Reuters δήλωσε ότι οι πύλες του κοινοβουλίου είναι κλειστές και ότι αστυνομικό βαν και περιπολικό βρίσκονται επί τόπου.

Man arrested outside Houses of Parliament. Pavement cleared, lots of police. Traffic still passing pic.twitter.com/7tcfZeLPaG

Man tasered outside Parliament after shouts of 'knife, knife, knife' - being held at gunpoint #GrenfallTower

Carriage Gates at Parliament have been closed. We heard shouting and saw a policeman with his gun raised outside. Haven't heard any shots