Έξι νεκροί στο φλεγόμενο κτίριο στο Λονδίνο

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε την ύπαρξη έξι νεκρών από την πυρκαγιά του πύργου στο Βόρειο Κένσιγκτον.

Ο διοικητής Στιούαρτ Κάντι δήλωσε: «Οι σκέψεις μας είναι στο πλευρό όσων εμπλέκονται σε αυτή της πραγματικά σοκαριστική πυρκαγιά στον πύργο Γκρένφελ.

Μπορώ να επιβεβαιώσω έξι νεκρούς μέχρι στιγμής αλλά αυτό το νούμερο πολύ πιθανό να ανέβει κατά την διάρκεια αυτού που είναι μια πολλή περίπλοκη επιχείρηση διάσωσης. Πολλά άτομα λαμβάνουν ιατρική βοηθεια».

«Τα ειδικά πληρώματά μας αστικής έρευνας και διάσωσης και ένας στατικός μηχανικός έχουν ελέγξει το κτίριο και ανακοίνωσαν ότι δεν κινδυνεύει να καταρρεύσει και ότι είναι ασφαλές για τα πληρώματά μας να βρίσκονται εκεί»

