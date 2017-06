Φιλαδέλφεια: Οδηγός μινι φορτηγού έπεσε σε πεζούς! Δύο τραυματίες

Τουλάχιστον δύο πέζοι τραυματίστηκαν, όταν μίνι βαν "καβάλησε" το πεζοδρόμιο και... κατέληξε στην είσοδο μιας τράπεζας!



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματίες είναι δύο άνδρες 38 και 77 ετών, που έχουν ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του μίνι βαν ανακρίνεται από τους αστυνομικούς.



Οι πρώτες εικόνες

@FOX29philly #BREAKING - I happened to be in #centercity for lunch and snapped these photos of a van into a Newsstand and BB&T bank pic.twitter.com/AcsFpFPibZ