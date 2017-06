Μεγάλη πυρκαγιά στην Ίμπιζα, εκκενώνονται ξενοδοχεία

Αναστάτωση επικρατεί στην Ίμπιζα, καθώς έχει ξεσπάσει μεγάλη φωτιά σε δασική περιοχή.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι άνθρωποι που βρίσκονταν στις παραλίες της Ίμπιζα, άκουσαν φιάλες αερίου να εκρήγνυνται ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πανικός.



Η φωτιά βρίσκεται πολύ κοντά στις παραλίες και στα πολυτελή ξενοδοχεία, ενώ σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης κάποια από αυτά έχουν εκκενωθεί.

Forest fire in Ibiza is a bit too close for comfort #ibiza #forestfire pic.twitter.com/tdXSLOumuh — Allan Young (@NallaGnuoy) 13 Ιουνίου 2017

Big fire in San Antonio right now close to the @Sirenis_Hotels Seaview Country Club in Port de Torrent #ibiza2017 pic.twitter.com/Q69BD10Hw8 — Danny Kay (@DannyKayIbiza) 13 Ιουνίου 2017

Planes flying over our room to drop water on a fire on the beach Ibiza port des torrent!!! pic.twitter.com/Sy3ZO31e4U — Kristy Linton (@kwisty86) 13 Ιουνίου 2017

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ οι τουρίστες έχουν «πλημμυρίσει» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες και βίντεο από την περιοχή.





cnn