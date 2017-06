Λιβύη: Ένοπλη οργάνωση ισχυρίζεται ότι απελευθέρωσε τον γιό του Καντάφι

Μια ένοπλη λιβυκή οργάνωση ανακοίνωσε πως απελευθέρωσε τον νεότερο γιο του Μουαμάρ Καντάφι, τον Σαΐφ αλ-Ισλάμ, που έχει καταδικαστεί σε θάνατο στη Λιβύη και εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (CPI).

Ειδικότερα, η «Ταξιαρχία Αμπού Μπακρ αλ-Σαντίκ», μία από τις ένοπλες οργανώσεις που ελέγχουν την πόλη Ζέντεν δήλωσε πως ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ απελευθερώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, «που αντιστοιχεί στη 14η του μήνα του ραμαζανιού», εφαρμόζοντας έναν νόμο περί αμνηστίας που ενέκρινε το κοινοβούλιο που εδρεύει στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Αποφασίσαμε να απελευθερώσουμε τον Σαΐφ αλ-Ισλάμ Μουάμαρ Καντάφι. Στο εξής είναι ελεύθερος και εγκατέλειψε την πόλη Ζέντεν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ταξιαρχία.

Εναντίον του γιου του πρώην δικτάτορα της Λιβύης έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του CPI που τον καταζητεί σε σχέση με κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη διάρκεια των οκτώ μηνών της εξέγερσης που οδήγησε στην πτώση και στον θάνατο του πατέρα του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.

Οι αρχές της Λιβύης και το CPI, που εδρεύει στη Χάγη, διεκδικούν το δικαίωμα να τον δικάσουν. Καταδικάστηκε σε θάνατο τον Ιούλιο του 2015 από δικαστήριο στην Τρίπολη για τον ρόλο του στη φονική καταστολή της εξέγερσης του 2011.

Η ίδια ταξιαρχία της πόλης Ζέντεν είχε κάνει μια παρόμοια ανακοίνωση για την απελευθέρωσή του τον Ιούλιο του 2016, η οποία όμως στη συνέχεια διαψεύστηκε από τις αρχές της πόλης.

#Gaddafi son Saif al-Islam "freed & no longer in #Zintan", statement by #Libya's Abu Bakr al-Siddiq battalion https://t.co/e5Op2inliG pic.twitter.com/Q6WiN7OIOZ