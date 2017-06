Αγγλία: Αίσιος τέλος με τον ένοπλο και τους ομήρους σε γραφείο εύρεσης εργασίας

Ο ένολπος άφησε ελεύθερους όσους κρατούσε ομήρους στο γραφείο ευρέσεως εργασίας και μετά από κάποια ώρα διαπραγματεύσεων συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Ο δράστης, εισέβαλλε στο γραφείο γύρω στις 08:00 – τοπική ώρα – και υπό την απειλή μαχαιριού κράτησε για αρκετή ώρα ομήρους όσους βρίσκονταν στον χώρο.

Οι αξιωματικοί κλήθηκαν και τους γνωστοποιήθηκε ότι ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι είχε μπει στις εγκαταστάσεις και πιστεύεται ότι κρατά ομήρους εργαζόμενους. Πολλοί άλλοι από τους εργαζόμενους κατάφεραν να φύγουν. Έχουμε αναλάβει το περιστατικό αλλά δεν υπάρχουν, προς το παρόν, πληροφορίες για τραυματίες", ανέφερε στην ανακοίνωσή της η αστυνομία της Νορθρούμπια.

Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη και σύμφωνα με την αστυνομία στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικοί διαπραγματευτές και οι δρόμοι γύρο από το γραφείο έχουν αποκλειστεί, ενώ το κοινό έχει ειδοποιηθεί να μην πλησιάζει στην περιοχή.

Στο σημείο έχει ήδη φτάσει και ασθενοφόρο, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Πιστεύεται ότι ο δράστης είναι γνωστός στους εργαζόμενους στο γραφείο, γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

