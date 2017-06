Εκλογές Βρετανία: Η κρίσιμη μάχη και μετά το Brexit

Οι βρετανικές εκλογές της 8ης Ιουνίου μπορεί να αναδειχθούν σε μάχη στήθος με στήθος, κάτι που σημαίνει ότι η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι ίσως να μην καταφέρει να εξασφαλίσει μια ξεκάθαρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Οι εκλογές θα κρίνουν αν η Μέι ή ο αντίπαλός της, ο αρχηγός των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν, θα αναλάβουν να οδηγήσουν την Βρετανία εκτός της ΕΕ, μια διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα διαρκέσει δύο χρόνια και αναμένεται να καθορίσει την νέα πορεία για την οικονομία της χώρας.

Η μάχη έχει αλλάξει από μια σίγουρη πλειοψηφία για τη Μέι, όπως έδειχναν αρχικά οι δημοσκοπήσεις, σε μια αμφίρροπη μάχη, στην οποία ίσως ακόμα και να μην εξασφαλίσουν οι Συντηρητικοί την πλειοψηφία – ένα αποτέλεσμα που θα προκαλέσει πολιτικό χάος πριν η Βρετανία ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για την έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όλες οι μεγάλες δημοσκοπήσεις δείχνουν να προηγείται η Μέι, αλλά το προβάδισμα του Συντηρητικού Κόμματος έναντι των Εργατικών έχει συρρικνωθεί από τις 20 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες μόλις στις 3.

Το τελευταίο και πιο απίθανο σενάριο

Μια καθαρή νίκη του Κόρμπιν, του οποίου η μικρότερη της διετίας θητεία του στην ηγεσία των Εργατικών έχει χαρακτηριστεί από χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας, πόλωση στο κόμμα του και ένα αποτυχημένο "πραξικόπημα", θα ωθούσε πολλούς επενδυτές να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις τους τόσο για το Brexit όσο και για τις δημοσιονομικές προοπτικές.

Η ιστορία έχει διδάξει ότι η στερλίνα τείνει να αποδυναμώνεται στις μεγάλες εκλογικές κατακτήσεις των Εργατικών και οι αναλυτές και οι χρηματιστές του Λονδίνου κρατάνε την αναπνοή τους για πιθανή βουτιά της λίρας σε περίπτωση νίκης του Κόρμπιν.

Το τέταρτο και πιο δύσκολο σενάριο για τη Βρετανία

Αν κανένα από τα μεγάλα κόμματα δεν εξασφαλίσει καθαρή πλειοψηφία, οι αγορές θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια σημαντική αβεβαιότητα για το ποιός θα σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση και ποιούς συμβιβασμούς ο επόμενος πρωθυπουργός θα χρειαστεί να κάνει για να εξασφαλίσει την στήριξη άλλων κομμάτων.

Το 2010, όταν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες αναδείχθηκαν σε ρυθμιστές, οι αγορές αντέδρασαν στην αβεβαιότητα πουλώντας στερλίνες.

Αυτή τη φορά η επιλογή αναμένεται να είναι λιγότερο ξεκάθαρη με τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες σημαντικά αποδυναμωμένους και το φιλοευρωπαϊκό Εθνικό Κόμμα Σκωτίας να αναδεικνύεται πιθανόν σε μεγαλύτερο παράγοντα επιρροής.

Η θέση των Τόρις για το Brexit και σε μικρότερο βαθμό για άλλα εσωτερικά ζητήματα όπως η λιτότητα, καθιστά σχεδόν απίθανο να μπορέσουν να βρουν έναν πρόθυμο εταίρο για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού και ως εκ τούτου πιθανότερο είναι από μια βουλή χωρίς αυτοδύναμο κόμμα να προκύψει μια κυβέρνηση υπό τους Εργατικούς.

Η JP Morgan υποστηρίζει ότι παρά την αβεβαιότητα, αυτό το αποτέλεσμα θα μπορούσε να προκαλέσει την άνοδο της στερλίνας.

Το τρίτο σενάριο για νίκη της Μέι χωρίς πλειοψηφία

Αν η Μέι δεν εξασφαλίσει μια νίκη με πλειοψηφία 12 εδρών, όπως είχε συμβεί με τον Κάμερον το 2015, το "στοίχημά" της για τις εκλογές θα έχει αποτύχει, η ικανότητά της να περάσει τις μεταρρυθμίσεις για το Brexit από το κοινοβούλιο θα περιοριστεί και θα προσέλθει πιο αδύναμη στις συνομιλίες αργότερα μέσα στον μήνα.

Η αντίθετη άποψη λέει ότι με λιγότερο χώρο για ελιγμούς στο εσωτερικό της χώρας η Μέι θα είναι σε θέση να απορρίψει τους συμβιβασμούς που έχουν προτείνει οι Βρυξέλλες και να επιδιώξει ένα σκληρότερο παζάρι γνωρίζοντας ότι οι διαπραγματευτές της ΕΕ δεν θα θελήσουν να πραγματοποιήσει την απειλή της για διαζύγιο χωρίς συμφωνία.

Για τους επενδυτές ο κυρίαρχος παράγοντας ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερη αβεβαιότητα για το αν θα υπάρξει συμφωνία για Brexit και ποιά θα είναι η μορφή της.

Η Citi αναφέρει ότι πλειοψηφία μικρότερη των 40 εδρών θα αυξήσει τους πολιτικούς κινδύνους και την αβεβαιότητα για την διαδικασία του Brexit βυθίζοντας την στερλίνα.

Το σενάριο νίκης της Μέι με ενισχυμένη πλειοψηφία

Το προβάδισμα των Τόρις μειώθηκε ριζικά μετά την ανακοίνωση του σχεδίου της Μέι να επιβάλει στους μεγαλύτερους σε ηλικία ψηφοφόρους να πληρώνουν περισσότερα για την ασφάλισή τους όσο μεγαλώνουν, ενώ ο Κόρμπιν κέρδισε έδαφος χάρις στις δημοφιλείς θέσεις του όπως η επανεθνικοποίηση και η υψηλότερη φορολόγηση των πλουσίων.

Παρότι οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν ότι η Μέι θα βελτιώσει την νίκη 12 εδρών του προκατόχου της στην πρωθυπουργία Ντέιβιντ Κάμερον το 2015, το προβάδισμα των Τόρις που μειώνεται παραπέμπει σε πλειοψηφία πολύ μικρότερη των 100 εδρών και πλέον.

Τραπεζικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτό δεν θα υπονόμευε τα βασικά σενάρια που έχουν συμβάλει στην πορεία της λίρας τον τελευταίο μήνα.

Το σενάριο για μία σαρωτική νίκη της Τερέζα Μέι

Η στερλίνα κατέγραψε ράλι τον Απρίλιο όταν η Μέι ανακοίνωσε τις πρόωρες εκλογές καθώς οι επενδυτές πόνταραν ότι το ευρύ προβάδισμα που τότε της έδιναν οι δημοσκοπήσεις θα μεταφραζόταν και σε ευρεία πλειοψηφία, μειώνοντας την αβεβαιότητα ως προς το αν θα λάβει την εντολή που απαιτείται για να διαπραγματευτεί για λογαριασμό της χώρας και στη συνέχεια να περάσει την συμφωνία από το κοινοβούλιο.

Οι πρόωρες εκλογές μεταθέτουν την ημερομηνία διεξαγωγής των επόμενων βουλευτικών εκλογών από το 2020--λίγο μετά την προγραμματισμένη έξοδο της χώρας από την ΕΕ--ως το 2022 δίνοντας έτσι στην Μέι περισσότερο χρόνο για να διευθετήσει την συμφωνία εξόδου και πιθανόν να μειώσει το πολιτικό ρίσκο για τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας.

Kάποιοι μάλιστα υιοθετούν την άποψη ότι μια ευρεία πλειοψηφία θα επέτρεπε στην πρωθυπουργό να προχωρήσει σε συμβιβασμούς με τις Βρυξέλλες σε αντίθεση με την σκληροπυρηνική της προσέγγιση μέχρι σήμερα που έθετε ως προτεραιότητες ζητήματα όπως η μετανάστευση και το εμπόριο αντί της πρόσβασης στην κερδοφόρα ευρωπαϊκή ενιαία αγορά.

Όλα αυτά συνέβαλαν στην εκτίναξη της στερλίνας σε υψηλό οκταμήνου 1,3048 δολαρίων στις 18 Μαϊου.

Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα Citi, μια πλειοψηφία περισσότερων από 100 εδρών θα μείωνε τον κίνδυνο μιας χαοτικής εξόδου από την ΕΕ, αλλά θα μείωνε και την πιθανότητα η Βρετανία να μπορέσει να παραμείνει μέλος της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

