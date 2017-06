Δεύτερη μέρα τρόμου στο Ιράν. Επίθεση με οξύ στην Τεχεράνη

Μόλις ένα 24ωρο από την διπλή τρομοκρατική επίθεση από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους στη Βουλή και το μαυσωλείο του Αγιατολάχ Χομεΐνι, με απολογισμό 13 νεκρούς και 40 τραυματίες, η Τεχεράνη γίνεται για μια ακόμη στόχος ακόμη μιας επίθεσης πριν ακόμη προλάβει να συνέλθει από το σοκ .

Το πρωί της Πέμπτης (08.06.2017) ένας μοτοσικλετιστής, που κινούνταν σε δρόμο της νότιας Τεχεράνης, πέταξε οξύ σε πολίτες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 16 ανθρώπους μεταδίδει το πρακτορείο Fars, ανάμεσά τους και παιδιά.

Αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης που επικαλείται το πρακτορείο Tasnim υποστηρίζει ότι η επίθεση αυτή δεν σχετίζεται με τρομοκρατία προσθέτοντας ότι ο δράστης έχει συλληφθεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη ή η κατάσταση των τραυματιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα, ο δράστης είναι 40 ετών.

Τέτοιου τύπου επιθέσεις έχουν σημειωθεί πολλές φορές στο παρελθόν στη χώρα, με τα θύματα να είναι κυρίως γυναίκες.

Acid Attack in south of #Tehran, #Iran...14 not seriously injured...40 years old suspect arrested. pic.twitter.com/YdrEIwvioa