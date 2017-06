Το Ιράν κατηγορεί τη Σαουδική Αραβία για το αιματηρό χτύπημα

Δώδεκα νεκροί και τουλάχιστον 40 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν βομβιστές αυτοκτονίας στο κοινοβούλιο του Ιράν και στο μαυσωλείο του Αγιατολάχ Χομεϊνί. Αυτό όμως που προκαλεί ανησυχία για ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή είναι το γεγονός πως λίγες ώρες μετά το χτύπημα οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν κατηγορούν ευθέως τη Σαουδική Αραβία ότι κρύβεται πίσω τόσο από τους τζιχαντιστές όσο και από το συγκεκριμένο αιματηρό χτύπημα.

Την ευθύνη για τη διπλή επίθεση στην καρδιά της Τεχεράνης ανέλαβαν οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους ενώ την ίδια ώρα οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν κατηγορούν τη Σαουδική Αραβία ως υπεύθυνη για τις επιθέσεις.

«Αυτή η τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε μόλις μία εβδομάδα μετά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ (Ντόναλντ Τραμπ) και των (Σαουδαράβων) οπισθοδρομικών ηγετών που στηρίζουν τους τρομοκράτες. Το γεγονός ότι το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη αποδεικνύει ότι εμπλέκονταν σε αυτή τη βίαιη επίθεση» αναφέρεται στην ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης που δόθηκε στη δημοσιότητα από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι επιθέσεις αυτές ήταν οι πρώτες που εξαπέλυσε η σουνιτική τζιχαντιστική οργάνωση στο σιιτικό Ιράν.

Ο ταξίαρχος Χοσεΐν Σαλαμί, ο αναπληρωτής επικεφαλής των Φρουρών, απείλησε με αντίποινα το Ισλαμικό Κράτος και τους "συνεργάτες" του. «Να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα εκδικηθούμε τους τρομοκράτες, τους συνεργάτες τους και τους υποστηρικτές τους για τις σημερινές επιθέσεις στην Τεχεράνη» φέρεται να είπε ο ταξίαρχος, σύμφωνα με τα δημόσια Μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάσταση πρόσθεσαν επίσης στην ανακοίνωσή τους ότι «έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι εκδικούνται το αθώο αίμα που χύνεται» στο Ιράν.

Γύρω από το κοινοβούλιο και το μαυσωλείο, που απέχουν μεταξύ τους περίπου 20 χιλιόμετρα, έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και οι σταθμοί του μετρό της πρωτεύουσας παραμένουν κλειστοί.

Οι δράστες εξαπέλυσαν σχεδόν ταυτόχρονα τις δύο επιθέσεις τους που διήρκησαν αρκετές ώρες, ωστόσο «οι δυνάμεις ασφαλείας ανέκτησαν τον έλεγχο της κατάστασης», όπως διαβεβαίωσε το υπουργείο Εσωτερικών σε μια ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι έξι δράστες είναι όλοι τους νεκροί.

Η πρώτη ομάδα, αποτελούμενη από δύο πρόσωπα, επιτέθηκε στο μαυσωλείο του Χομεϊνί. Ο ένας από τους δράστες πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος στους κήπους του μαυσωλείου ενώ ο δεύτερος σκοτώθηκε από τους άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας, διευκρίνισε το υπουργείο.

Μέσα σε λίγα λεπτά, άλλοι τέσσερις ένοπλοι επιτέθηκαν στο κοινοβούλιο, μπήκαν μέσα και άνοιξαν πυρ. Ο ένας από αυτούς ανατινάχθηκε ενώ οι άλλοι τρεις σκοτώθηκαν από αστυνομικούς. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εσωτερικών Χοσεΐν Ζολφαγκαρί, ήταν μεταμφιεσμένοι σε γυναίκες.

Οι Ιρανοί βουλευτές πάντως δεν διέκοψαν τη συνεδρίαση, της οποίας προήδρευε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Αλί Λαριτζανί, ο οποίος καταδίκασε «τους θρασύδειλους τρομοκράτε

Κάποια στιγμή, ο ένας από τους ενόπλους βγήκε στη λεωφόρο που περνάει πολύ κοντά από το κοινοβούλιο και άρχισε να πυροβολεί τους περαστικούς. Οι αστυνομικοί αντέδρασαν πυροβολώντας εναντίον του και τον ανάγκασαν να επιστρέψει μέσα στο κτίριο.

Είναι η πρώτη φορά που το Ισλαμικό Κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη για τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ιράν. «Οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους επιτέθηκαν στο μαυσωλείο του Χομεϊνί και στην έδρα του κοινοβουλίου στην Τεχεράνη» ανέφερε το Amaq το προπαγανδιστικό «πρακτορείο» των τζιχαντιστών, κάνοντας λόγο για δύο «επιθέσεις αυτοκτονίας».

Σύμφωνα πάντως με το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν, μια άλλη ομάδα «τρομοκρατών» εξουδετερώθηκε στην Τεχεράνη πριν προλάβει να δράσει.

Η Ρωσία, στενή σύμμαχος του Ιράν, καταδίκασε τις επιθέσεις θεωρώντας ότι αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά «την αναγκαιότητα συντονισμού του αντιτρομοκρατικού αγώνα». Η Γαλλία τις καταδίκασε επίσης, όπως εξάλλου και η Συρία και το Ιράκ. Οι επιθέσεις αυτές «δεν θα κάμψουν την αποφασιστικότητα του Ιράν και της Συρίας να συνεχίσουν τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας» ανέφερε το συριακό υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ καταδίκασε τις επιθέσεις, με μια ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπό του.

Παρά τις τεταμένες σχέσεις τους με το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τήρησαν την ίδια στάση. «Κάθε τρομοκρατική επίθεση εναντίον αθώων, σε οποιαδήποτε πρωτεύουσα και αν γίνεται, είναι κάτι που τα ΗΑΕ αποστρέφονται», ανέφεραν. Τα Εμιράτα είναι μεταξύ των αραβικών χωρών που διέκοψαν τις διπλωματικές σχέσεις τους με το Κατάρ, κατηγορώντας τη χώρα αυτή ότι στηρίζει την τρομοκρατία και ότι προσεγγίζει το Ιράν.

Οι τελευταίες επιθέσεις στην Τεχεράνη ανάγονται στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και οι περισσότερες είχαν διαπραχθεί από την ένοπλη αντιπολιτευόμενη οργάνωση των Μουτζαχεντίν του Λαού. Τα δύο τελευταία χρόνια ωστόσο οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναφέρει ότι εξάρθρωσαν πυρήνες του ΙΚ στη χώρα και ότι απέτρεψαν επιθέσεις εκ μέρους των τζιχαντιστών.

Το ΙΚ είχε απειλήσει ευθέως το Ιράν με ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Μάρτιο. Τότε, η οργάνωση δήλωνε ότι «θα κατακτήσει το Ιράν και θα το παραδώσει στο έθνος του σουνιτικού ισλάμ» ενώ θα προκαλέσει «λουτρό αίματος» στους σιίτες.

#Iran #Tehran - People rushing a child to safety from parliament. (Pic: #FARS ) pic.twitter.com/nSkxmkGSHI

#Iran #Tehran - #IS supporters on #Telegram are proud their "brother" died like this. pic.twitter.com/BLeN0JXU3L