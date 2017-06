Ιράν: Γυναίκα η καμικάζι αυτοκτονίας στο μαυσωλείο του Χομεϊνί

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από την διπλή ένοπλη επίθεση στο Ιραν σε κοινοβούλιο και στο μαυσωλείο του Χομεϊνί.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars στο μαυσωλείο του Χομεϊνί εξαπέλυσαν επίθεση 4 ένοπλοι πυροβολώντας ενώ ανατινάχθηκε γυναίκα-καμικάζι σκοτώνοντας 1 και τραυματίζοντας δύο άτομα.

Μια φωτογραφία που δημοσιοποίησε το ιρανικό πρακτορείο Fars δείχνει τη στιγμή που η καμικάζι πυροδοτεί τον εκρηκτικό μηχανισμό και ανατινάσσεται έξω από το μαυσωλείο.

Προσοχή: Σκληρή εικόνα – Το σώμα της νεκρής καμικάζι μετά την έκρηξη

Photo of the remains of Imam Khomeini Mausoleum suicide attacker #TehranShooting pic.twitter.com/Y0SgAjYaWX