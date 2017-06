Πυροβολισμοί στην Παναγία των Παρισίων - Εγκλωβισμένοι οι τουρίστες στο ναό

Πληροφορίες κάνουν λόγο για συναγερμό από πυροβολισμούς στην Παναγία των Παρισίων.

Η αστυνομία βρίσκεται στην περιοχή και καλέι τον κόσμο να μείνει μακριά από την Παναγία των Παρισίων.

Τουρίστες εγκλωβίστηκαν στον καθεδρικό, ενώ η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη.

Τοπικά μέσα αναφέρουν πως ένας άνδρας οπλισμένος με σφυρί προσπάθησε να επιτεθεί σε αστυνομικούς οι οποίοι πυροβόλησαν εναντίον του και τον εξουδετέρωσαν.

Σύμφωνα με την Liberation ο ένοπλος είναι τραυματίας.

We're trapped in Notre-Dame de Paris, something is happening outside. Police sirens can be heard. They are not letting anyone in or out