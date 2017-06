Πυροβολισμοί σε χώρο εργασίας στο Ορλάντο. Πληροφορίες για πολλά θύματα

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σε έναν χώρο εργασίας στο Ορλάντο της Πολιτείας Φλόριντα των ΗΠΑ το πρωί, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όραντζ, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

"Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όραντζ αντιμετώπισε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς σε χώρο εργασίας, που πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο. Πολλά θύματα", έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter.

COMING UP: Authorities set to give presser on Orlando shooting Monday morning; the situation has been contained https://t.co/B7NKuUMEnd pic.twitter.com/xuto8fFDZh