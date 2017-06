Πυροβολισμοί στο Ορλάντο σε χώρο εργασίας. Πέντε νεκροί

Πέντε νεκροί, μεταξύ αυτών και ο δράστης της επίθεσης, φαίνεται να είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός των πυροβολισμών σε γραφεία επιχείρησης στο Ορλάντο της Φλόριντα, όπως αναφέρει το CNNi.

Η επίθεση έχει εργασιακά κίνητρα. Όλα τα σενάρια περί τρομοκρατίας έχουν απορριφθεί.

Για πολλούς νεκρούς μετά από πυροβολισμούς σε επιχείρηση στο Ορλάντο της Φλόριντα έκαναν λόγο αμερικανικά ΜΜΕ στην αρχή

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σε έναν χώρο εργασίας στο Ορλάντο της Πολιτείας Φλόριντα των ΗΠΑ σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όραντζ, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όραντζ αντιμετώπισε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς σε χώρο εργασίας, που πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο. Πολλά θύματα, έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter.

Το συμβάν σημειώθηκε σε μια βιομηχανική περιοχή στο Φόρσαϊθ Ρόουντ, πρόσθεσε το γραφείο του σερίφη.

Τα περιπολικά βρίσκονται στο πάρκινγκ μιας αποθήκης στην οδό Forsyth, στην περιοχή Orange County. Το γραφείο του σερίφη της Orange County, ανταποκρίθηκε σε τηλεφώνημα που ανέφερε περιβολισμούς στην περιοχή.

Το περιστατικό έρχεται μια εβδομάδα πριν από την επέτειο της πολύνεκρης επίθεσης του Ομάρ Ματίν σε club της περιοχής που κόστιζε τη ζωή σε 49 ανθρώπους.

