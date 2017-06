Τρόμος ξανά στο Λονδίνο. Φορτηγό έπεσε σε πεζούς στη γέφυρα London Bridge

Ο τρόμος επέστρεψε για πολλοστή φορά στο Λονδίνο, καθώς μετά το πολύνεκρο τρομοκρατικό χτύπημα στη συναυλία στο Μάντσεστερ, άλλα τρία περιστατικά σε διαφορετικά σημεία της πόλης έρχονται να ταράξουν το Ηνωμένο Βασίλειο και την παγκόσμια κοινή γνώμη. Και τα τρία περιστατικά έγιναν με διαφορά λίγων λεπτών και έχουν καθηλώσει μία ολόκληρη χώρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα μικρό βαν έπεσε πάνω σε περαστικούς στην London Brigde, τραυματίζοντας δεκάδες πολίτες. Το αυτοκίνητο εκινείτο από το κέντρο του Λονδίνου προς την ανατολική πλευρά της πόλης, ενώ μάρτυρες αρχικά ανέραν στο CNNi ότι είδαν τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έναν άντρα.

Ο τρόμος όμως δεν τελείωσε εκεί. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα την ώρα που το μικρό φορτηγάκι καβαλούσε κυριολεκτικά το πεζοδρόμιο και χτυπούσε τους ανυποψίαστους πολίτες, ένας άντρας με μαχαίρι εισέβαλε σε εστιατόριο στη Borough Market, λίγο πιο μακριά από τη γέφυρα του Λονδίνου και μαχαίρωσε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, όπως αποκάλυψε στο CNNi αυτόπτης μάρτυρας.

Οι πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε σε ζωντανή σύνδεση το CNN ανέφεραν πως ο άντρας με το μαχαίρι, μαχαίρωσε μία σερβιτόρα του εστιατορίου και έναν άντρα πισώπλατα και εξαφανίστηκε. Λίγο αργότερα η περιοχή αποκλείστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις και ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Αμέσως μετά κι αυτό το περιστατικό, σύμφωνα με το CNNi οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν και σε άλλο ένα περιστατικό στη Vauxhall area, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις.

Σε νεότερη ανακοίνωσή τους ο βρετανικές Αρχές έκαναν γνωστοποίησαν ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καθώς και ότι οι τρεις δράστες έπεσαν επίσης νεκροί από πυρά ένοπλων αστυνομικών.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματικό της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας:

Οι ένοπλοι αστυνομικοί αντέδρασαν πολύ γρήγορα και με γενναιότητα και ήλθαν αντιμέτωποι με τους τρεις άνδρες υπόπτους, τους οποίους πυροβόλησαν και σκότωσαν στο Μπόροου Μάρκετ.

Δυστυχώς, έξι άνθρωποι απεβίωσαν πέραν των τριών δραστών που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί.

Οι ύποπτοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αστυνομικούς που τους πυροβόλησαν μέσα σε οκτώ λεπτά από την πρώτη κλήση. Οι ύποπτοι φορούσαν γιλέκα που έμοιαζαν να περιέχουν εκρηκτικά, αλλά αργότερα διαπιστώθηκε ότι ήταν ψεύτικα.

Η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας σημείωσε ότι δεν έχει λόγους να πιστεύει ότι υπάρχουν και άλλοι δράστες πέραν των τριών που έπεσαν νεκροί από τα πυρά των ανδρών της.

Την ίδια ώρα, η υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι έχει μεταφέρει περισσότερους από 30 ανθρώπους σε νοσοκομεία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Νωρίτερα:

Η γέφυρα του Λονδίνου έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο CNN κυριολεκτικά με φωνή που έτρεμε περιέγραψε πως ένα αυτοκίνητο με ταχύτητα τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων παρέσυρε πεζούς και μάλιστα έναν εξ αυτών τον πέταξε πολλά μέτρα μακριά.

H αστυνομία της πόλης με tweet ενημερώνει τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή μέρη ή να κρυφτούν κλείνοντας τα κινητά τους τηλέφωνα και πριν αποφασίσουν να μετακινηθούν να καλέσουν στην αστυνομία για να τους πει εάν είναι ασφαλές κάτι τέτοιο.

H πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τερέζα Μέι ενημερώθηκε άμεσα για το τριπλό χτύπημα και έχει συγκαλέσει ήδη έκτακτη κυ8βερνητική σύσκεψη. H πρώτη της αντίδραση ήταν πως πρόκειται για σοβαρότατα περιστατικά που δείχνουν να έχουν σχέση με την τρομοκρατία.

Την ίδια ώρα, για τα νέα ενώ για τα νέα πιθανότατα τρομοκρατικά χτυπήματα στο Λονδίνο έχει ήδη ενημερωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Mάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσέφερε τη βοήθειά του στη βρετανίδα πρωθυπουργό και κάλεσε τα δικαστήρια της χώρας του να αποκαταστήσουν το διάταγμά του για την απαγόρευση εισόδου στους μουσουλμάνους





#LondonBridge Suicide bomber on the ground #London man strapped with canisters pic.twitter.com/QFcwF9ZbVM — Sandeep (@sandeep_7847) 4 Ιουνίου 2017

Tooley Street is completely evacuated now at about 500 meters from the scene #LondonBridge #BoroughMarket pic.twitter.com/i8hNuweB7J — Kaine Pieri (@PieriKaine) 3 Ιουνίου 2017

BREAKING NEW VIDEO: several London police officers enter bar at London Bridge telling people to get down. pic.twitter.com/bjq15uVEmN

— The Rouser (@RouserNews) 3 Ιουνίου 2017









