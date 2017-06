Νέος συναγερμός στη Μάντσεστερ: Ύποπτο όχημα συνδέεται με την επίθεση

Η βρετανική αστυνομία που ερευνά την επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε στο Μάντσεστερ την περασμένη εβδομάδα ανέφερε σήμερα ότι εκκένωσε μια περιοχή στο κέντρο της πόλης μετά τον εντοπισμό ενός αυτοκινήτου που μπορεί να είναι «σημαντικό» για την έρευνά της.

Η αστυνομία ερευνά τις κινήσεις του Σαλμάν Αμπέντι προτού σκοτώσει 22 ανθρώπους σε μια συναυλία της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Αριάνα Γκράντε στις 22 Μαΐου, στην πιο φονική βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε στη Βρετανία τα τελευταία 12 χρόνια.

Η αστυνομία ανέφερε σήμερα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι εντόπισε ένα λευκό Νίσαν Μίκρα στο κέντρο του Μάντσεστερ.

Απέκλεισε την περιοχή, εκκένωσε τα γειτονικά κτίρια και συνέστησε στον κόσμο να παραμείνει μακριά.

«Μας ενδιαφέρει πολύ ό,τι μπορεί να πει ο κόσμος για τις κινήσεις αυτού του αυτοκινήτου, και ποιος ήταν μέσα σε αυτό τους τελευταίους μήνες», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Ρας Τζάκσον, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής μονάδας της βορειοδυτικής Βρετανίας.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες αφού η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες του 22χρονου καμικάζι Σαλμάν Αμπέντι, να κάνει… βόλτες με τη μυστηριώδη μπλε βαλίτσα του, λίγες μέρες ή ακόμα και ώρες πριν από την επίθεση.



Στις νέες φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Μάντσεστερ, φαίνεται ο 22χρονος τρομοκράτης να περπατά στους δρόμους του Rusholme. Δεν είναι σαφές πότε έχουν τραβηχτεί οι φωτογραφίες, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή ανάμεσα στις 18 και τις 22 Μαΐου, αφού ο Αμπέντι έλειπε από τη Βρετανία από τις 15 Απριλίου έως τις 18 Μαΐου όταν και επέστρεψε.



Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τις νέες φωτογραφίες με την ελπίδα ότι θα βρεθεί κάποιος που να της δώσει την παραμικρή πληροφορία για τις κινήσεις του δράστη της αιματηρής τρομοκρατικής επίθεσης λίγα λεπτά αφού είχε τελειώσει η συναυλία της Αριάνα Γκράντε.



Ο καμικάζι που σκόρπισε το θάνατο στο Μάντσεστερ φορά τζιν, μπουφάν και σε άλλες φωτογραφίες σέρνει τη μπλε βαλίτσα μυστήριο και σε άλλες έχει το μπουφάν του στα χέρια. Στην πλάτη του έχει και ένα σακίδιο πλάτης.



Στόχος όχι μόνο να βρουν που πήγε και με ποιους συναντήθηκε πριν από το μακελειό της 22ας Μαΐου αλλά και να βρεθεί η μυστηριώδης μπλε βαλίτσα που τόσο σε αυτές όσο και σε προηγούμενες φωτογραφίες έχει μαζί του ο δράστης και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει, τι έχει μέσα!

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής Τζεφ Τζάκσον «έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο μέσα από τη χρήση των καμερών ασφαλείας και λάβαμε κάποια τηλεφωνήματα από το κοινό που μας βοήθησαν πολύ. Αυτό μας οδήγησε στην οδό Banff στο Rusholme.

Έχουμε αστυνομικούς να κάνουν έρευνα πόρτα – πόρτα αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε γιατί πήγε εκεί ο Αμπέντι και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε που πήγε και με ποιον μίλησε τις μέρες που προηγήθηκαν πριν από την επίθεση», τόνισε.

Η αστυνομία κάνει έκκληση στους πολίτες: «Είδατε τον Αμπέντι στην περιοχή Rusholme ανάμεσα στις 18 και τις 22 Μαΐου; Έχετε πληροφορίες για τις κινήσεις του σε αυτές τις ημερομηνίες; Μπορεί να νομίζετε ότι είναι άνευ σημασίας αλλά μπορεί να είναι πληροφορία κλειδί που θα μας βοηθήσει. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να καταλάβουμε μαζί τι συνέβη πριν από την επίθεση και αν ο Αμπέντι είχε βοήθεια από κάποιον».

Latest update - Anyone with information should call the Anti-Terrorist Hotline in confidence on 0800 789321. pic.twitter.com/Tde39GyAmJ