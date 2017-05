Παντρεύτηκε μετά θάνατον τον σύντροφό του που σκοτώθηκε στο Σανζ Ελιζέ

Στον μετά θάνατον γάμο του αστυνομικού Ξαβιέ Ζιζελέ, ο οποίος σκοτώθηκε σε τζιχαντιστική επίθεση στο Σανζ Ελιζέ, με τον σύντροφό του παρέστησαν χθες το βράδυ στο Παρίσι ο Φρανσουά Ολάντ και η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό.

Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και η δήμαρχος του Παρισιού ήταν παρόντες στην τελετή που ένωσε μετά θάνατον τον Ξαβιέ Ζιζελέ, τον αστυνομικό που σκοτώθηκε στις 20 Απριλίου στο Σανζ Ελιζέ, με τον σύντροφό του, τον Ετιέν Καρντίλ.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο γάμος τελέσθηκε χθες Τρίτη το βράδυ στο δημαρχείο του 15ου διαμερίσματος του Παρισιού, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien. Οι δύο άνδρες ήταν ήδη ενωμένοι με το σύμφωνο πολιτικής ένωσης.

Ο γάμος μετά θάνατον επιτρέπεται όταν υπάρχουν «σοβαροί λόγοι» -οι επιθέσεις εντάσσονται σ' αυτή την κατηγορία, διευκρινίζεται στον ιστότοπο της κυβέρνησης- και υπάρχει «ρητή γαμήλια βούληση» από το αποβιώσαν πρόσωπο. Την τέλεση του γάμου επιτρέπει με διάταγμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Στις 25 Απριλίου, στη διάρκεια του εθνικού φόρου τιμής στον Ξαβιέ Ζιζελέ, ο Ετιέν Καρντίλ είχε εκφράσει τον «μεγάλο πόνο» του μετά τον θάνατο του συντρόφου του και είχε πει πως υποφέρει «χωρίς μίσος».

