Συναγερμός στο Παρίσι: Νεαροί απείλησαν να ανατινάξουν λεωφορείο

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει αυτή την ώρα το TF1, φαίνεται να έχει λήξει ο συναγερμός στο Παρίσι.



Το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε σε ρεπορτάζ του ότι οι Αρχές μετά τη συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση έχουν συλλάβει δύο νεαρούς οι οποίοι οδηγούνται για ανάκριση στα κεντρικά της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού.



Ειδική μονάδα πυροτεχνουργών ερευνά με την συνδρομή ειδικών σκύλων το λεωφορείο στο οποίο σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν υπάρχουν εκρηκτικά.



Οι αρχές απέκλησαν όλους τους δρόμους γύρω από το 14ο διαμέρισμα της Γαλλικής πρωτεύουσας όπου και βρίσκεται το λεωφορείο που έχει ακινητοποιηθεί.



Σημειώνεται πως το λεωφορείο είναι πολύ κοντά στον σταθμό του μετρό Gobelins τον οποίο οι αρχές για λόγους ασφαλείας έχουν ήδη εκκενώσει.



Νωρίτερα πληροφορίες έκαναν λόγο για τρεις νεαρούς οι οποίοι έχουν συλληφθεί.



Στο σημείο σπεύδει και ειδικός διαπραγματευτής της γαλλικής αστυνομίας.

