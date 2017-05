Συναγερμός στο Παρίσι: Νεαροί απείλησαν να τινάξουν λεωφορείο στον αέρα

Νέος συναγερμός στο Παρίσι, ύστερα από πληροφορίες για ύπαρξη "ύποπτου αντικειμένου" μέσα στο λεωφορείο 91.

Το λεωφορείο βρισκόταν επί της λεωφόρου Saint-Marcel, όταν στο σημείο έσπευσαν άνδρες της αντιτρομοκρατικής που έκαναν έρευνες, ενώ συνελήφθησαν δύο άνδρες που θεωρήθηκαν "ύποπτοι", σύμφωνα με την Daily Star.

Ωστόσο, το "Russia Today" μεταδίδει πως οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, με δύο άνδρες να απειλούν να ανατινάξουν το λεωφορείο.

#France #Paris #Gobelins Picture of the scene of police operation. pic.twitter.com/YLUdoIxofg