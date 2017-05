Ο Τραμπ επικρίνει τη Γερμανία μέσω twitter

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε σήμερα τη Γερμανία για το εμπορικό πλεόνασμα και το επίπεδο των αμυντικών δαπανών της, μία ημέρα αφού η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ εξέφρασε τις αμφιβολίες της για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών ως συμμάχων.



«Έχουμε ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ εμπορικό έλλειμμα με τη Γερμανία, επιπλέον πληρώνει ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΑ απ΄ό,τι θα έπρεπε στο ΝΑΤΟ & στον στρατιωτικό τομέα. Πολύ κακό για τις ΗΠΑ. Αυτό θα αλλάξει», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.



We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change