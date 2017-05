Η Μελάνια άγγελος καλών ειδήσεων για τον 3χρονο Δημήτρης. Βρέθηκε μόσχευμα καρδιάς

Η «πρώτη κυρία» των ΗΠΑ έγινε άγγελος καλών ειδήσεων για τον μικρό Δημητράκη, που από τα Χριστούγεννα δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο «Βambino Gesu» (Μικρός Ιησούς) της Ρώμης.

Η Μελάνια Τραμπ με tweet της αποκάλυψε στους 7.240.000 followers της ότι βρέθηκε μόσχευμα καρδιάς για τον τρίχρονο, τον οποίο συνάντηση κατά την επίσημη επίσκεψή της στη Ρώμη.

«Κατά την προσγείωσή μας στο Βέλγιο έμαθα ότι το μικρό αγόρι και η οικογένειά του, που περίμεναν μόσχευμα, καρδιάς, ενημερώθηκαν ότι το νοσοκομείο βρήκε δότη» έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία στην οποία του κρατά τρυφερά το χεράκι, χωρίς ωστόσο να φαίνεται το πρόσωπό του, για λόγους σεβασμού του ιατρικού απορρήτου.

Η «Εspresso» σε επικοινωνία με το νοσοκομείο «Bambino Gesu» επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τον τριών ετών Δημήτρη, ο οποίος τα Χριστούγεννα είχε μεταφερθεί με ιταλικό C-130 στη Ρώμη.

«Δεν μπορούμε να σας αποκαλύψουμε το όνομά του για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας του, μπορούμε ωστόσο να σας επιβεβαιώσουμε ότι πρόκειται για το μικρό Ελληνόπουλο που διακομίστηκε στη Ρώμη μέσω στρατιωτικού αεροπλάνου C-130 τα Χριστούγεννα δήλωσε ο Τζιλμπέρτο Τρομπέτα από το Γραφείο Τύπου του νοσοκομείου.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ συνάντησε τον τρίχρονο κατά την επίσκεψή της στο ιταλικό νοσοκομείο το πρωί της Τετάρτης. «Διάβασα ένα βιβλίο και κράτησα το χέρι σε αυτόν τον πολύ ξεχωριστό μικρό μόλις πριν από λίγες ώρες και τώρα η καρδιά μου έχει γεμίσει χαρά» εκμυστηρεύτηκε σε επίσημη ανακοίνωση της η κυρία Τραμπ.

Ανέπτυξε ξεχωριστό δεσμό

Ακόμα και το ρεπορτάζ της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera επιβεβαιώνει ότι η πιο φορτισμένη συγκινησιακά στιγμή της επίσκεψης ήταν όταν συνάντησε το Ελληνόπουλο. Αυτό επιβεβαιώνουν και άτομα της συνοδείας της που μίλησαν στο αμερικανικό CBS, αποκαλύπτοντας ότι η Μελάνια Τραμπ ένιωσε να αναπτύσσει έναν πολύ ξεχωριστό δεσμό με τον μικρό Δημήτρη.

Τον επισκέφτηκε στο δωμάτιό του, το οποίο βρίσκεται σε ξεχωριστή πτέρυγα του νοσοκομείου, κάθισε δίπλα από το κρεβάτι του , του κράτησε το χέρι και πέρασε χρόνο μαζί του, διαβάζοντάς του ένα βιβλίο. Λίγες ώρες αργότερα, οι γονείς του Ελληνόπουλου μάθαιναν από τους υπευθύνους του νοσοκομείου ότι η ζωή του θα άλλαζε για πάντα, καθώς είχε βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα καρδιάς.

Η Μελάνια όπως αναφέρει ο ιταλικός Τύπος, συνάντησε 15 άρρωστα παιδιά, εννέα εθνικοτήτων, ζωγραφίζοντας και βγάζοντας αμέτρητες selfies μαζί τους. Με το χαμόγελο στο στόμα, η κυρία Τραμπ συνομίλησε μαζί τους, χρησιμοποιώντας φράσεις τόσο στα ιταλικά όσο και στα αγγλικά, ενόω όταν χρειαζόταν, επενέβαινε και ο μεταφραστής της. Στη συνέχεια μοίρασε στα παιδιά δώρο που είχε φέρει μαζί της, μεταξύ των οποίων παζλ που απεικόνιζαν τον Λευκό Οίκο.

Αποχωρώντας από το νοσοκομείο, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ άφησε ένα πολύ ξεχωριστό μήνυμα στο βιβλίο που βρίσκεται στον παιδότοπο του «Bambino Gesu». «Ηταν υπέροχο που σας επισκέφτηκα. Παραμείνετε δυνατοί και θετικοί. Πολλή αγάπη, Μελάνια» έγραψε συγκινημένη.

