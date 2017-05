Λήξη συναγερμού σε περιοχή με κολέγια στο Μάντσεστερ

Στην αυξημένη γενικότερη ανησυχία των Βρετανών οφείλεται ο συναγερμός στον οποίο τέθηκαν ο Στρατός και η Αστυνομία του Μάντσεστερ λίγο μετά τις 11:00, τοπική ώρα.

Στο σημείο όπου υπάρχουν πλείστα κολέγια στήθηκε κοινή επιχείρηση του Στρατού και της Αστυνομίας. σε περιοχή με κολέγια στο δυτικό Μάντσεστερ,μετά από τηλεφώνημα που δέχτηκαν οι Αρχές.

Η Αστυνομία του Μάντσεστερ αρχικά επιβεβαίωσε μέσω tweet ότι, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση στην περιοχή, στην οδό Linby, στην περιοχή Hulme. Στο λογαριασμό του κολεγίου του Τράφορντ στο twitter επίσης επιβεβαιώθηκε ότι βρίσκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση, χωρίς περαιτέρω πληροφορίες.

Ελικόπτερα, οχήματα, σκύλοι και πεζοί άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και πυροτεχνουργοί έσπευσαν στην περιοχή, η οποία έχει αποκλείστηκε.

Σχεδόν μισή ώρα αργότερα η Αστυνομία ανακοίνωσε, μέσω twitter ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε, χωρίς ευρήματα, ότι επρόκειτο για ένα κορδόνι που έθεσε τις Αρχές σε συναγερμό, ενώ παράλληλα απολογήθηκε για την αναστάτωση.

Η παραπάνω επιχείρηση έγινε την ώρα που η Βασίλισσα Ελισάβετ επισκεπτόταν Νοσοκομείο Παίδων του Μάντσεστερ, για να δει τα τραυματισμένα από την αιματηρή επίθεση παιδιά.

UPDATE - This incident has now been deemed safe and the cordon has been removed. Apologies for any confusion. pic.twitter.com/xdE9jqODeN — G M Police (@gmpolice) 25 Μαΐου 2017

Police are responding to a call at a college in Trafford. pic.twitter.com/ih4PZiu37w — G M Police (@gmpolice) 25 Μαΐου 2017

UPDATE - The army are on their way to the college in Trafford. — G M Police (@gmpolice) 25 Μαΐου 2017

UPDATE - EOD have arrived — G M Police (@gmpolice) 25 Μαΐου 2017

Bomb disposal unit now on the scene in Hulme, Manchester. Police shout "take cover". pic.twitter.com/aPJ7E1GD9X — Ciaran Jenkins (@C4Ciaran) 25 Μαΐου 2017

Οι επιχειρήσεις Στρατού και Αστυνομίας είναι εντατικές τις τελευταίες μέρες, καθώς ψάχνουν να εντοπίσουν τυχόν συνεργούς του καμικάζι αυτοκτονίας, που προκάλεσε το θάνατο 21 ανθρώπων και τον τραυματισμό 59, όταν πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό που έφερε σε σακίδιο πλάτης, στην είσοδο του γηπέδου που γινόταν η συναυλία της Αριάνα Γκράντε.

Μέχρι τώρα έχουν γίνει οκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο 23χρονος αδελφός του δράστη, στο Μάντσεστερ, ενώ ο μικρότερος αδελφός και ο πατέρας του κρατούνται στη Λιβύη, τη χώρα καταγωγής τους.