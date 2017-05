Τουσκ και Γιούνκερ υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ Τραμπ στις Βρυξέλλες

Τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κατά την πρώτη του συνάντηση με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχει επικρίνει έντονα στο παρελθόν.

Τον Τραμπ, που έφτασε χθες Τετάρτη το βράδυ στις Βρυξέλλες, υποδέχθηκε σήμερα ο Τουσκ σε ένα κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο οποίο έχουν υψωθεί αμερικανικές σημαίες δίπλα σε αυτή της ΕΕ και τις σημαίες των 28 χωρών μελών της Ένωσης.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τους πιο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ. Αναμένεται να διαρκέσει «περίπου μία ώρα», επεσήμανε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, εξηγώντας ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα για τα θέματα που θα συζητηθούν.

Ζητήματα όπως το διεθνές εμπόριο και η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης, εκτίμησε.

Αργότερα στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι.

«Έχω σκοπό να πείσω τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι η ευρωατλαντική συμμαχία σημαίνει ότι ο ελεύθερος κόσμος συνεργάζεται για να εμποδίσει μια μετα-δυτική παγκόσμια τάξη», επεσήμανε χθες Τετάρτη ο Τουσκ στον λογαριασμό του στο Twitter.

The world needs the US and Europe to be partners. Transatlantic relations key to safety & prosperity. @JunckerEU @eucopresident meet @POTUS pic.twitter.com/HxpjP8AOGa