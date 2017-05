Μάντσεστερ: Ομολόγησε ο αδελφός του μακελάρη. Μέλος της Αλ Κάιντα ο πατέρας του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις δυο μέρες μέτα το αιματοκύλισμα στο Μάντσεστερ Αρένα. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Λιβύης, ο μικρότερος αδελφός του μακελάρη, Χασάμ Αμπέντι, ο οποίος συνελήφθη σήμερα (24.05.2017) ομολόγησε ότι τόσο αυτός όσο και ο αδελφός του Σαλμάν Αμπέντι είναι τζιχαντιστές.

Μάλιστα, η αστυνομία της κυβέρνησης που συνέλαβε τον 20χρονο έβγαλε στο φως της δημοσιότητας και φωτογραφία του νεαρού που κρατείται. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι ο αδελφός του μακελάρη ετοίμαζε νέο τρομοκρατικό χτύπημα, ενώ γνώριζε και την παραμικρή λεπτομέρεια για το σχέδιο του 22χρονου.

A Libyan militia has released this pic of Manchester bomber's 20-yr-old brother, Hashem, claiming he confessed to belonging to Islamic State pic.twitter.com/PM3YSo7S9r — Declan Walsh (@declanwalsh) May 24, 2017

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι όταν γίνονταν οι προετοιμασίες για το τρομοκρατικό χτύπημα στο Μάντσεστερ, βρισκόταν μαζί με τον αδελφό του - σφαγέα παιδιών, στην Μεγάλη Βρετανία. Στο προφίλ του στο facebook έγραφε ότι επέστρεψε και πάλι στην Λιβύη τον Απρίλιο και σύμφωνα με τις Αρχές έφυγε από την Μεγάλη Βρετανία στις 16 Απριλίου.

BREAKING: Rada'a Force in Tripoli #Libya says #Manchester suicide bomber Salman Abedi's brother Hashem confesses he & Salman in #ISIS/Daesh pic.twitter.com/9r1HVDikA2 — James Wheeler (@wheelertweets) May 24, 2017

BREAKING: Father of #Manchester suicide bomber UK-#Libya dual nat'l Salman Abedi joined the Libyan Islamic Fighting Group (Al-Qaeda) in 1994 pic.twitter.com/pnZhL9KA0Z — James Wheeler (@wheelertweets) May 24, 2017

Την ίδια ώρα, τα τοπικά Μέσα μεταδίδουν πως τελικά και ο πατέρας τους δεν είναι τόσο αθώος, καθώς είναι μέλος της Αλ Κάιντα από το 1994!!!

Bloomberg photo of Ramadan Abedi (father of Manchester bomber) confirms that this is his Facebook account. #Libyahttps://t.co/WUFCiZC5l5 pic.twitter.com/fgGw1x2ToO — Elle.Horreya (@FreeBenghazi) May 24, 2017

Οι πληροφορίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από επίσημα χείλη, ωστόσο, οι Αρχές μιλούσαν από την πρώτη στιγμή για τρομοκρατικό δίκτυο και όχι για μοναχικό λύκο.

BREAKING: #Libya #Manchester suicide bomber Salman Abedi (Facebook) His brother arrested in #Tripoli allegedly plotting his own attack. pic.twitter.com/02TrUfLR2X — Target USA (@TUSAPodcast) May 24, 2017

Οικογενειακή υπόθεση η τρομοκρατία

"Ο πατέρας Ραμαντάν Αμπέντι συνελήφθη μία μέρα μετά τη σύλληψη του Χασέμ, του αδελφού του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης", δήλωσε ο Άχμεντ Μπιν Σάλεμ, ένας εκπρόσωπος της Δύναμης Αποτροπής, μιας μονάδας της αστυνομίας που δηλώνει πίστη στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ). νωρίτερα σήμερα (24.05.2017). Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά άντρες του στρατού κατέβηκαν από δυο αμάξια, τον ακινητοποιήσαν και τον συνέλαβαν.

Ο Ραμαζάντ Αμπέντε υποστήριζε ότι ο γιος του είναι αθώος, ενώ η σύλληψη ήλθε λίγες ώρες αργότερα αργότερα από την σύλληψη και του μικρότερου γιου του, του 20χρονου Χασάμ Αμπέντι που κατηγορείται για τρομοκρατία και συμμετοχή στο ισλαμικό κράτος.



6//) @Tmegrisi, I think the #SDF is another Libyan faction shamelessly try to exploit it for political gain.#Libya pic.twitter.com/gdYe0fdEb5 — Ahmed El-Gasir (@amelgasir) May 24, 2017

Ο μικρός αδελφός του μακελάρη, ο οποίος συνελήφθη στην Λιβύη, γεννήθηκε στις 08 Απριλίου 1997 και σπούδασε μηχανικός στο Μάντσεστερ. Τα τελευταία χρόνια ζούσε μαζί με τους γονείς του στην Λιβύη. Λίγες ώρες μετά το αιματοκύλησμα στο Μάντσεστερ Αρένα στην συναυλία της Αριάνα Γκράντε, η αστυνομία συνέλαβε και τον μεγαλύτερο αδελφό του μακελάρη ονόματι Ισμαΐλ, 23 ετών.

Ο 20χρονος αδελφός του μακελάρη (ΦΩΤΟ ΑΠΟ GUARDIAN)

BREAKING: Hashem Abedi, younger brother of Manchester attacker, arrested in Tripoli on suspicion of Islamic State links. pic.twitter.com/JA1hnwuBsT — Reuters Top News (@Reuters) 24 Μαΐου 2017

BBC learns that 2 people reported the #manchesterattack bomber supporting terrorism and suicide attacks 5 years ago and again this year. — Frank Gardner (@FrankRGardner) 24 Μαΐου 2017

Σύμφωνα με το BBC, οι δυο συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούν άτομα τα οποία δεν εμπλέκονται μόνο στην τρομοκρατική επίθεση του Μάντσεστερ Αρένα αλλά συμμετείχαν και σε "χτυπήματα" που έγιναν πριν από πέντε χρόνια και φέτος αντίστοιχα.

Οι Αρχές είχαν υποστηρίξει εξαρχής ότι ο 22χρονος βομβιστής αυτοκτονίας, είχε συνεργούς καθώς δεν μπορούσε να φτιάξει μία τόσο ισχυρή και πολύπλοκη βόμβα, η οποία είχε ακόμη και καρφιά ώστε να σκοτώσει όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούσε.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι αστυνομικοί βρήκαν την τραπεζική κάρτα που είχε στην τσέπη του και πρόδωσε την ταυτότητα του μακελάρη. Αυτό το στοιχείο είναι που έκανε πιο απλή την ταυτοποίηση του. Μάλιστα,αξιωματούχος από την Τρίπολη στην Λιβύη επιβεβαιώνει ότι ο μακελάρης βρισκόταν στην Λιβύη πριν από 6 εβδομάδες ενώ μετά από εκεί φέρεται να ταξίδεψε στην Σαουδική Αραβία.

Το ήσυχο παιδί που έγινε ψυχρός δολοφόνος

Ο Σαλμάν Αμπέντι ήταν μόλις 22 χρονών αλλά διψούσε για αίμα. Πρόκειται για Βρετανός υπήκοο, με λιβυική καταγωγή και πρόσωπο που είχε απασχολήσει τις αρχές. Κατάφερε να τρυπώσει το βράδυ της Δευτέρας στο Manchester Arena και λίγη ώρα μετά το τέλος της συναυλίας της Αριάνα Γκράντε πυροδότησε βόμβα και σκόρπισε το θάνατο. 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 59 τραυματίστηκαν και 20 νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.





Πριν όμως φτάσει στο σημείο να γίνει άγγελος θανάτου, ήταν ένα συνηθισμένο αγόρι, που περνούσε τις ώρες του με τους φίλους του, έβγαζαν φωτογραφίες στις παραλίες τις Λιβύης, έπαιζε ποδόσφαιρο στο ίδιο γήπεδο όπου παίζουν και τα τσικό της αγαπημένης του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάπνιζε (όπως πολύ συνομήλικοί του άλλωστε) μαριχουάνα. Τίποτα δεν έδειχνε τι επρόκειτο να συμβεί.

Φωτογραφίες από την εφηβεία του Σαλμάν Αμπέντι φέρνει στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail. Είναι φωτογραφίες από την εποχή που ο καμικάζι του Μάντσεστερ ήταν 15 ετών. Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν είτε στο σπίτι του είτε στη Λιβύη, όπου είχε πάει για διακοπές με τους γονείς του.

Ήταν ένα ήσυχο αγόρι, όχι από εκείνους που ξεχώριζαν και έδειχνε λίγο ενδιαφέρον για τη θρησκεία, περιγράφουν φίλοι του στη MailOnline. Και τονίζουν πως κάπνιζε ακόμη και χασίς. Πήγαινε στο σχολείο αρρένων Burnage Academy και του άρεσε πολύ το ποδόσφαιρο. Συχνά έπαιζε στο γήπεδο Whalley Range, όπου το ίδρυμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διοργάνωνε αγώνες.

«Κανείς απ’ αυτούς δεν ήταν τυπικός σαλαφιστής ή θρήσκος ή εξτρεμιστής. Η θρησκεία δεν εμπλεκόταν» είπε ένας συμμαθητής του 22χρονου μακελάρη. Αλλά πριν από ένα χρόνο, όλα άλλαξαν και ο Αμπέντι άρχισε να κάνει παρέα με ανθρώπους «που δεν είχα ξαναδεί και όχι με τους φίλους του» είπε ένας επίσης πρώην συμμαθητής του, με τον οποίο έμεναν κοντά. «Ήταν σαν σημείο καμπής», σημείωσε.

Άλλος συμμαθητής του Αμπέντι είπε επίσης ότι το αγόρι με το οποίο πήγαινε μαζί σχολείο, δεν ενδιαφερόταν για τη θρησκεία. «Ήταν ένα κανονικό παιδί, ότι από εκείνα που συνήθως ξεχώριζαν». Ωστόσο, στις πρώτες τους δηλώσεις μετά την αποκάλυψη της ταυτότητας του δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μάντσεστερ, οι γείτονες του 22χρονου είχαν πει ότι περπατούσε στο δρόμο και έλεγε προσευχές και συμπεριφερόταν περίεργα.

Οι γείτονες μίλησαν και για την οικογένεια του Αμπέντι. Περιέγραψαν μια «σούπερ θρήσκα» οικογένεια, με 10 παιδιά. «Η οικογένεια είναι πολύ θρήσκα και έχουν κάπου 10 παιδιά και ποτέ δεν βλέπουμε τα κορίτσια» είπε ένας από τους γείτονες και πρόσθεσε πως τα τελευταία 10 χρόνια είχε δει τη μητέρα του δράστη μια ή δυο φορές. «Πάντα έμενε σπίτι και όποτε την είδα, φορούσε βέλο».

It's been confirmed the 23 year old man arrested yesterday in Chorlton is Salman Abedi's brother — Dan Johnson (@DanJohnsonNews) May 24, 2017

Ο Σαλμάν Αμπεντί είχε εκπαιδευτεί υπό άκρα μυστικότητα από τζιχαντιστές κατά τη διάρκεια ταξιδιού στη Συρία και αυτό προκαλεί ακόμη περισσότερο τρόμο. Και φόβο πως δεν έδρασε μόνος του, στο όνομα του Ισλαμικού Κράτους (που έσπευσε να αναλάβει την ευθύνη και να απειλήσει με νέες επιθέσεις). Σύμφωνα μάλιστα με νεότερες πληροφορίες του BBC, είναι βέβαιο πως είχε συνεργό, αφού πιστεύεται πως ο 22χρονος μετέφερε τη βόμβα στο σημείο της επίθεσης και ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε κατασκευαστεί από άγνωστο, ακόμα άτομο.

#manchesterattack Bomber thought to have been a 'mule' using device built by someone else. More Govt announcements expected today. — Frank Gardner (@FrankRGardner) May 24, 2017

Πιστεύεται ότι ο 22χρονος βομβιστής αυτοκτονίας είχε ταξιδέψει στη Λιβύη, όπου επίσης δρα ο ISIS και όπου συνεργάζεται με την Αλ Κάιντα, πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα μάλιστα με μαρτυρία φίλου του που δημοσιεύουν οι Times του Λονδίνου, «είχε πάει στη Λιβύη πριν από 3 εβδομάδες και επέστρεψε πρόσφατα, πριν από μερικές μέρες».

Οι βρετανικές αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποίησε τα ταξίδια αυτά για να πάει στη Συρία χωρίς να γίνει αυτό αντιληπτό από τις μυστικές υπηρεσίες. «Οι πιθανοί δεσμοί του με τη Συρία δημιουργούν ένα νέο σενάριο στις έρευνες» δήλωσε πηγή. Ο 22χρονος καμικάζι φέρεται να ήταν γνωστός ακόμη και στην MI5, τη μυστική υπηρεσία της Βρετανίας.

Ο 22χρονος φέρεται να είχε τη βόμβα που τοποθέτησε σε μια από τις εξόδους στο φουαγιέ του Μάντσεστερ Αρίνα σε μια τσάντα. Σύμφωνα με τον Guardian, η αστυνομία τον έχει εντοπίσει στις κάμερες ασφαλείας τη στιγμή που μπαίνει στο συναυλιακό χώρο.

Η Mirror υποστηρίζει ότι ο Αμπεντί ήταν οικογενειακός φίλος με τον Ραφαέλ Χοστέι, γνωστό και ως Αμπού Κάκα αλ Μπριτάνι, ο οποίος είχε στρατολογήσει πολλούς Βρετανούς στις τάξεις των τζιχαντιστών και σκοτώθηκε σε επίθεση με drone πέρυσι τον Μάιο σε ηλικία 24 ετών.

Από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του μακελάρη στο νότιο Μάντσεστερ, όπου εισέβαλαν 30 πάνοπλοι αστυνομικοί, προέκυψε ότι βρέθηκε ένα βιβλίο με τίτλο Μάθε τα Χημικά σου (Know Your Chemicals).

Μέχρι στιγμής, οι βρετανικές Αρχές έχουν συλλάβει πέντε υπόπτους για την επίθεση - οι δυο είναι τα αδέλφια του μακελάρη. Η τελευταία σύλληψη έγινε στην πόλη Wigan της Βρετανίας και πρόκειται για άντρα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην τρομοκρατική επίθεση και είχε ένα ύποπτο πακέτο.