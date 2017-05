Νέα γκάφα του Τραμπ στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος στο Ισραήλ

Μερικές φορές η «παράβαση» του πρωτοκόλλου μπορεί να είναι και λυτρωτική για τους ηγέτες του πλανήτη, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να κινούνται, να μιλούν και να συμπεριφέρονται εντός πολύ συγκεκριμένων οριών.

Και μερικές φορές απλώς δεν έχεις αίσθηση του τόπου και του χώρου που βρίσκεσαι...

Αυτό μάλλον συνέβη κατά την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος κατά την παραμονή του στο Ισραήλ.

Αφού ξεναγήθηκε στο μουσείο, ο Τραμπ έγραψε και κάτι στο βιβλίο επισκεπτών. Κι αυτό που αποφάσισε να αφήσει ως μήνυμα ήταν: «Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ, με όλους τους φίλους μου. Τόσο θαυμάσιο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

Κατ’ αντιπαραβολή, ο Μπαράκ Ομπάμα, στην επίσκεψή του στο Ισραήλ το 2013 είχε γράψει, μεταξύ άλλων: «Σε μια περίοδο μεγάλου κινδύνου και προσδοκίας, πόλεμου και αντιπαλότητας, είμαστε ευλογημένοι που έχουμε ένα τέτοιο ισχυρό μνημείο της ανθρώπινης δυνατότητας για μεγάλο κακό, αλλά και της δυνατότητάς μας να αναληφθούμε από την τραγωδία και να ξαναφτιάξουμε τον κόσμο μας. Ας φέρουμε τα παιδιά μας εδώ, ώστε να προσθέσουν τη φωνή τους για να διακηρύξουν “ποτέ ξανά”».

Ίσως, όμως το χειρότερο σχόλιο για το μήνυμα Τραμπ, το έκανε η ισραηλινή εφημερίδα Χααρέτζ, η οποία έγραψε σε τουίτ ότι «ο Τραμπ περιέγραψε το Μουσείο του Ολοκαυτώματος όπως αυτός μπορεί»...

