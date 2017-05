Επιχείρηση διάσωσης 1.700 μεταναστών ανοικτά της Λιβύης, δεκάδες νεκροί

Δεν έχει τέλος η τραγωδία με πρωταγωνιστές μετανάστες, που χάνουν τη ζωή τους στα νερά της Μεσογείου στην προσπάθειά τους να φθάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η ιταλική ακτοφυλακή έχει μέχρι στιγμής εντοπίσει τουλάχιστον 20 πτώματα στη θαλάσσια περιοχή 30 μίλια ανοικτά των λιβυκών Αρχών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται γιγαντιαία επιχείρηση για τη διάσωση των περίπου 1.700 ανθρώπων που ταξίδευαν στοιβαγμένοι σε 15 βάρκες.

«Περίπου 200 άνθρωποι έπεσαν στο νερό όταν μία από τις βάρκες εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Τουλάχιστον 20 πτώματα εντοπίστηκαν στη θάλασσα», είπε ο Διοικητής της Ιταλικής Ακτοφυλακής Κόσιμο Νικάστρο μιλώντας στο πρακτορείο Reuters

Από την πλευρά του ο Κρις Κατραμπόνε της ανθρωπιστικής ομάδας διάσωσης MOAS, με μια ανάρτησή του στο Twitter σημειώνει ότι πολλά πτώματα ανασύρθηκαν από το πλήρωμα του πλοίου της ομάδας που βρίσκεται στην περιοχή, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς που βρίσκονται στη θάλασσα είναι και πολλά μικρά παιδιά.

Η ιταλική ακτοφυλακή έχει ζητήσει τη συνδρομή όλων των παραπλεόντων σκαφών στην επιχείρηση διάσωσης.

Centinaia di persone in mare aperto, alle porte della Fortezza Europa. Sta accadendo adesso, nell'indifferenza generale. (via @moas_eu ) pic.twitter.com/hKuc9WH4NU

@moas_eu @ItalianNavy More bodies being brought onboard #Phoenix pic.twitter.com/iDqOoaKVVD

#Europe & the world must face the tragedy & loss of life occurring in the #Med. #MediterraneanTragedy https://t.co/EKUW69ZRKv