Νέες συλλήψεις για το μακελειό στο Μάντσεστερ. Ποια ήταν τα θύματα του τζιχαντιστή

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στο νότιο Μάντσεστερ στο πλαίσιο της έρευνας για την τρομοκρατική επίθεση της Δευτέρας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Από την επίθεση αυτοκτονίας της Δευτέρας στο Μάντσεστερ σκοτώθηκαν 22 άνθρωποι, οι περισσότεροι παιδιά και έφηβοι, και τραυματίστηκαν περίπου 60.

Την ίδια ώρα, περίπου20 άνθρωποι παραμένουν σε κρίσιμη κατάστασημετά την επίθεση αυτοκτονίας στη μοιραία συναυλία στοΜάντσεστερ, με τους τραυματίες να αντιμετωπίζουνπολύ σοβαρά τραύματα σε ζωτικά όργαναή μέλη, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος των υπηρεσιών υγείας.

Είκοσι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση αυτοκτονίας, όταν εξερράγη ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που περιείχε μεταλλικά παξιμάδια, βίδες και καρφιά, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι, παιδιά και νέοι στην πλειονότητά τους, έβγαιναν από τον συναυλιακό χώρο του Μάντσεστερ μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας του Αμερικανής τραγουδίστριας Αριάνα Γκράντε.

Video: To χρονικό της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μάντσεστερ

«Αυτήν την στιγμή περιθάλπουμε 64 ανθρώπους...από αυτούς 20 βρίσκονται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, λαμβάνουν εντατική φροντίδα», δήλωσε στο Sky News ο Τζον Ράουζ, επικεφαλής των υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών της περιφέρειας του Μάντσεστερ.

«Υπάρχουν τραύματα σε ζωτικά όργανα, σοβαρά τραύματα σε μέλη και ορισμένοι θα χρειαστούν μακροχρόνια φροντίδα και υποστήριξη. Πρόκειται για πάρα πολύ σοβαρά τραύματα», πρόσθεσε.

Ακολουθεί η λίστα με τα ονόματα των θυμάτων που έχουν δοθεί μέχρι αυτή την ώρα στη δημοσιότητα:

