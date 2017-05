Θρηνούν τα παιδιά τους στο Μάντσεστερ: Μου είχε πει ... ευχαριστώ που με άφησες να πάω

Συγκλονίζουν οι προσωπικές ιστορίες των νέων ανθρώπων που βρήκαν τραγικό θάνατο από το τρομοκρατικό χτύπημα στο Μάντσεστερ, καθώς προχωρά η αναγνώριση των 22 θυμάτων. Μεταξύ αυτών μια 15χρονη κοπέλα, που η μητέρα της έψαχνε απεγνωσμένα χθες μιλώντας για το παιδί της σε τηλεοπτικούς σταθμούς και ραδιόφωνα, αλλά και μια ηρωική θεία που έγινε η ίδια ασπίδα για την ανιψιά της.

Τα ξημερώματα σήμερα η τραγική μητέρα της 15χρονης Ολίβια Κάμπελ έμαθε αυτό που φοβόταν από την πρώτη στιγμή: Η κόρη της είναι ανάμεσα στους 22 ανθρώπους που σκότωσε ο 22 τζιχαντιστής στο Μάντσεστερ Αρένα, στην συναυλία της Αριάνα Γκράντε... Είχε μιλήσει με το παιδί της την ώρα της συναυλίας, λίγο πριν η τραγουδίστρια βγει στη σκηνή: «Περνάω υπέροχα, σε ευχαριστώ πολύ που με άφησες να έρθω, σ' αγαπώ»...

«Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένο μου, πολύτιμο, πανέμορφο κορίτσι Ολίβια Κάμπελ, σε πήρανε πολύ πολύ γρήγορα, πήγαινε να τραγουδήσεις με τους αγγέλους και να συνεχίσεις να χαμογελάς, η μαμά σε αγαπάει τόσο πολύ», έγραψε για να ενημερώσει όλο τον κόσμο που έψαχνε όλη μέρα χθες μαζί της την κόρη της...

Η μητέρα της μικρούλας Σάφι Ρόουζ Ρούσος, της οκτάχρονης που ήταν το νεαρότερο θύμα της τραγωδίας, νοσηλεύεται τραυματισμένη και ακόμα δεν ξέρει πως το παιδάκι της χάθηκε για πάντα...

Η 8χρονη Σάφι Ρόουζ Ρούσος, κυπριακής καταγωγής, το νεαρότερο θύμα της επίθεσης.

Η 32χρονη Κέλι Μπρούστερ είχε πάει με την αδερφή της και την μικρή ανιψιά της στην συναυλία. Την ώρα που εξερράγη ο βομβιστής αυτοκτονίας, η γυναίκα αγκάλιασε το παιδί και δέχτηκε εκείνη στο κορμί της τα θραύσματα, που της προκάλεσαν μοιραία για τη ζωή της τραύματα...

Όπως περιέγραψε ο θείος της, Πολ Ντράιχερστ, η Κέλι έβαλε το σώμα της ασπίδα στη Χόλι και την Κλερ. Οι τρεις τους έφευγαν από τη συναυλία όταν έγινε η έκρηξη. Η Κλερ έσπασε το σαγόνι της και η Χόλι τα πόδια της.

Ο σύντροφος της Κέλι, Ίαν Γουίνσλοου έγραψε στο Facebook: «Δεν ξέρω πως πάει αυτό αλλά δεν είναι καλά νέα. Η Κέλι Μπρούστερ δεν ήταν ένα από τα άγνωστα θύματα που νοσηλεύονται. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή κατά την τρομοκρατική επίθεση χθες. Η Κέλι ήταν στην πραγματικότητα πιο ευτυχισμένη από ποτέ και είχαμε σχεδιάσει τόσα πολλά πράγματα μαζί. Η κόρη μου Φίμπι θα καταρρακωθεί, όπως όλοι μας».

Η Κέλι Μπρούστερ που θυσιάστηκε για να σώσει την ανιψιά της

Το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε ήταν η 18χρονη Georgina Callander.

First victim of Manchester attack named as Georgina Callander. Please send your love and thoughts #MissingInManchester #Manchester pic.twitter.com/lVw8W7CJAB