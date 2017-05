Επίθεση στο Μάντσεστερ: Ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα με τον ύποπτο σάκο;

Μετά την ταυτοποιήση του δράστη και την σύλληψη ενός υπόπτου, οι Αρχές προσπαθούν να ανακαλύψουν αν ο μακελάρης έδρασε μόνος ή είχε συνεργούς. Η μαρτυρία μιας μητέρας που ήταν μαζί με την κόρη της στην συναυλία της Αριάνα Γκράντε στο Μάντσεστερ Αρένα κάνει λόγο για μία γυναίκα μυστήριο, η οποία εξαφανίστηκε λίγα λεπτά πριν την έκρηξη.



Η Dawn Waddy αναφέρει ότι η γυναίκα κρατούσε έναν ύποπτο σάκο και πως είχε καρφωμένο το βλέμμα της στο σημείο όπου λίγο αργότερα σημειώθηκε η έκρηξη, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους ενώ τραυμάτισε άλλους 59.



"Δίπλα μας καθόταν μία γυναίκα, η οποία έδειχνε πολύ νευρική όλη τη νύχτα. Κρατούσε ένα σακίδιο και το άφηνε συνεχώς κάτω, άλλαζε θέσεις και γενικά είχε πολύ ύποπτη συμπεριφορά. Κοιτούσε συνεχώς προς το μέρος που τελικά έγινε η έκρηξη και άρχισε γελάει μόνη της.

H αυτόπτης μάρτυρας



Ενημέρωσα έναν άνδρα της ομάδας σεκιούριτι για την περίεργη συμπεριφορά της γυναίκας και μου είπε ότι θα την παρακολουθεί. Ποτέ δεν κινήθηκε εναντίον της", τόνισε και πρόσθεσε "λίγα λεπτά πριν συμβεί η έκρηξη, η γυναίκα εξαφανίστηκε και δεν την ξαναείδαμε".



Η ίδια μίλησε και για τα ελλειπή μέτρα ασφάλειας στην συναυλία. "Περπατήσαμε προς τις θύρες που ήταν τα εισιτήρια μας. Σκάναραν τα εισιτήρια, αλλά δεν μας έλεγξε κανένας. Ουδέποτε έλεγξαν τις τσάντες μας. Ούτε σε μας, ούτε σε κανέναν άλλον".

Πριν από λίγο ωστόσο εκκενώθηκε το πανεπιστήμιο Salford που εδρεύει στο Μάντσεστερ, όμως χωρίς να έχει γίνει ακριβής ο λόγος της κίνησης αυτής. Βάσει των tweets στον επίσημο λογαριασμό του πανεπιστημίου, στο σημείο έχουν σπεύσει, ήδη, δυνάμεις της αστυνομίας.

Μάντσεστερ: Το σκίτσο με την Ariana Grande μετά την επίθεση που έγινε viral

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Ταυτοποιήθηκε από την βρετανική αστυνομία ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μάντσεστερ Arena. Ο άνθρωπος που θεωρείται πως ανατινάχτηκε στην συναυλία της Αριάνα Γκράντε στο Manchester Arena παίρνοντας μαζί του 22 ακόμα ανθρώπους, είναι ο 23χρονος Σαλμάν Αμπεντί (Salman Abedi). Πρόκειται για Βρετανό υπήκοο με καταγωγή από την Λιβύη.



Ο μακελάρης, σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, γεννήθηκε το 1994 στο Μάντσεστερ και μεγάλωσε στην περιοχή μαζί με τα τουλάχιστον 3 αδέλφια του.

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης:

US officials say that the suspected #ManchesterAttack bomber has been identified by British authorities as Salman Abedi pic.twitter.com/qzOwHgYOpw