Έκτακτο: Εκκενώνεται το πανεπιστήμιο Salford στο Μάντσεστερ. Όλες οι εξελίξεις

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές του Μάντσεστερ που παραμένουν στον μέγιστο βαθμό ετοιμότητας μετά το χθεσινοβραδινό χτύπημα στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε όπου ενας τρομοκράτης ανατινάχτηκε σκορπώντας τον θάνατο και τον τρόμο. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 59 τραυματίστηκαν από την φρικιαστική επίθεση βυθίζοντας όλον τον πλανήτη σε πένθος.



Πριν από λίγο εκκενώθηκε το πανεπιστήμιο Salford που εδρεύει στο Μάντσεστερ, όμως χωρίς να έχει γίνει ακριβής ο λόγος της κίνησης αυτής. Βάσει των tweets στον επίσημο λογαριασμό του πανεπιστημίου, στο σημείο έχουν σπεύσει, ήδη, δυνάμεις της αστυνομίας.

Έψαλλε Ισλαμικές προσευχές"



Δεν έπεσαν από τα σύννεφα οι γείτονες του μακελάρη στο Elsmore Road, όταν έμαθαν ότι είναι αυτός ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης. Σύμφωνα με έναν από αυτούς εδώ και εβδομάδες η συμπεριφορά του ήταν περίεργη... Μάλιστα, τον άκουσαν να «ψάλλει Ισλαμικές προσευχές δυνατά στο δρόμο» έξω από το σπίτι του στα νότια της πόλης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το λεγόμενο “Ισλαμικό Κράτος” έχει αναλάβει ήδη την ευθύνη της επίθεσης με ανακοίνωσή του, χωρίς να κατονομάζει τον δράστη.



"Πριν από μερικούς μήνες, ο Σαλμάν έλεγε πολύ δυνατά το πρώτο kalma (Ισλαμική προσευχή) στο δρόμο. Έψαλλε στα αραβικά. Έλεγε πως υπάρχει μόνο ένας Θεός και ο προφήτης Μωάμεθ είναι ο αγγελιοφόρος του" τόνισε ένας γείτονας του.



Οι αξιωματικοί της αστυνομία εξετάζουν με πολύ μεγάλη προσοχή το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για να καταλάβουν αν ο μακελάρης είχε επισκεφθεί την Αρένα πριν την χτυπήσει, για να είναι καλά προετοιμασμένος για το αιματοκύλησμα. Με αυτό τον τρόπο θέλουν επίσης να καταλάβουν αν πρόκειται για έναν ακόμη "μοναχικό λύκο" ή αν είχε συνεργάτες.



Υπήρχαν ανεπιβεβαίωτες αναφορές στο Μάντσεστερ ότι ολόκληρη η οικογένεια εκτός από τους δύο μεγαλύτερους γιους επέστρεψε πρόσφατα στη Λιβύη.



Δεν έχει γίνει γνωστό το αν η οικογένεια του γνωρίζει ότι εκείνος φέρεται να είναι ο μακελάρης. Τραγική ειρωνεία; Η μικρή του αδελφή είναι 18 χρονών όσο δηάδή και το πρώτο αναγνωρισμένο θύμα του, η Τζορτζίνα Μπέθανι Κάλαντερ. Από τους 22 νεκρούς, έχουν αναγνωριστεί μόλις τρεις. Εκτός από την Τζορτζίνα Μπέθανι Κάλαντερ, τραγικό θάνατο βρήκαν ο 26χρονος Τζον Άτκινσον και η 8χρονη Σάφι Ρόουζ.



Ενός λεπτού σιγή τήρησε η βασίλισσα Ελισάβετ, στη μνήμη των θυμάτων της βομβιστικής επίθεσης στο Μάντσεστερ.

Ταυτοποιήθηκε από την βρετανική αστυνομία ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μάντσεστερ Arena. Ο άνθρωπος που θεωρείται πως ανατινάχτηκε στην συναυλία της Αριάνα Γκράντε στο Manchester Arena παίρνοντας μαζί του 22 ακόμα ανθρώπους, είναι ο 23χρονος Σαλμάν Αμπεντί (Salman Abedi). Πρόκειται για Βρετανό υπήκοο με καταγωγή από την Λιβύη.



Ο μακελάρης, σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, γεννήθηκε το 1994 στο Μάντσεστερ και μεγάλωσε στην περιοχή μαζί με τα τουλάχιστον 3 αδέλφια του.



Η αστυνομία του Μάντσεστερ, απέφευγε για αρκετές ώρες να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του υπόπτου. Νωρίτερα η Τερέζα Μέι, δήλωσε πως ο βομβιστής έχει ταυτοποιηθεί από τις υπηρεσίες ασφαλείας, όμως το όνομά του δεν θα ανακοινωνόταν ακόμα καθώς οι έρευνες βρίσκονταν σε πρώιμο στάδιο.



Η αστυνομία του Λονδίνου έκανε σήμερα γνωστό ότι θα επανεξετάσει τα μέτρα ασφαλείας για όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις που θα γίνουν στη βρετανική πρωτεύουσα και θα αναπτύξει επιπλέον ένοπλους αστυνομικούς στις αθλητικές εκδηλώσεις, μετά την επίθεση βομβιστή-καμικάζι στη συναυλία στο Μάντσεστερ.





