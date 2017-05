Μάντσεστερ: Αγνοείται 15χρονη κόρη διάσημης τραγουδίστριας

Δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσα στους οποίους και πολλά ανήλικα παιδιά, από την τρομοκρατική επίθεση στη συναυλία του Μάτσεστερ Αρένα που συγκλόνισε τη Βρετανία. Αντίστοιχα δεκάδες είναι οι άγνωστες ανθρώπινες ιστορίες γονιών που ψάχνουν τα παιδιά τους και ανθρώπων, των οποίων τα αγαπημένα πρόσωπα αγνοούνται.



Γονείς, συγγενείς και φίλοι έχουν στραφεί στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης σε μια απέλπιδα προσπάθεια να μάθουν αν γνωρίζει κάποιος τι έχει συμβεί στους αγαπημένους τους ανθρώπους, ελπίζοντας ότι είναι καλά και βρίσκονται σε ασφαλές μέρος.



Μία από τις δραματικές αυτές ιστορίες είναι και αυτή της Βρετανίδας τραγουδίστριας Charlotte Campbell, η οποία έχει χάσει τα ίχνη της 15χρονης κόρης της, Olivia, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στη συναυλία.



Οι δηλώσεις της Campbell στον ραδιοφωνικό σταθμό του BBC συγκλονίζουν: «Ήταν στη συναυλία. Είχε μόλις δει το συγκρότημα που άνοιγε τη συναυλία (της Grande) είπε ότι περνά καταπληκτικά και με ευχαρίστησε που της επέτρεψα να πάει. Ήταν με τον φίλο της Adam. Ο Adam εντοπίστηκε και βρίσκεται στο νοσοκομείο, αλλά η Olivia δεν βρέθηκε ακόμα.



Είμαι στο σπίτι μας, τηλεφωνώ σε όλους: Σε νοσοκομεία, στην αστυνομία, στα κέντρα όπου έχουν μεταφερθεί τα ασυνόδευτα παιδιά. Ο πατέρας της είναι στο Μάντσεστερ και την ψάχνει. Έχω φίλους που την ψάχνουν. Έχω μιλήσει με ανθρώπους που δεν γνωρίζω προσωπικά και την ψάχνουν, άνθρωποι που μου στέλνουν μηνύματα, λένε ότι έχουν τη φωτογραφία της, την ψάχνουν και θα επικοινωνήσουν μαζί μου αν τη βρουν. Και δεν έχω κανένα νέο μέχρι στιγμής. Το τηλέφωνο της είναι απενεργοποιημένο.



Τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης ήταν ιδιαίτερα βοηθητικά. Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει χωρίς αυτά, διέδωσαν γρήγορα ότι αγνοείται (η Olivia). Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που ξέρει ότι αγνοείται, υπάρχουν άνθρωποι που την ψάχνουν δεν ξέρω πώς να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξοδεύουν τον χρόνο τους για εκείνη.



Μου είπαν όλοι να μείνω και να περιμένω ένα τηλεφώνημα. Δεν τολμώ να αφήσω το σπίτι μήπως γίνει ένα θαύμα και επιστρέψει εδώ».

To tweet με το οποίο αναζητούν την Ολίβια Κάμπελ.

We have still not found OLIVIA CAMPBELL. If you see her please contact me ASAP. pic.twitter.com/8LboKg0B2n