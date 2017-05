Η γυναίκα άγγελος του Μάντσεστερ που βρήκε καταφύγιο για τα παιδιά

Η 48χρονη Paula Robinson οδήγησε δεκάδες εφήβους στο κοντινό ξενοδοχείο Holiday Inn Express μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ και τουίταρε το κινητό της τηλέφωνο στους γονείς που ανησυχούσαν για να τους συναντήσουν εκεί.

"Τρέξαμε έξω. Ήταν δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη. Είπα στους εφήβους να τρέξουν μαζί μου", τόνισε η 48χρονη Paula Robinson που τη συγχαίρουν όλοι για την ηρωική της στάση. Η Paula Robinson οδήγησε δεκάδες εφήβους στο κοντινό ξενοδοχείο Holiday Inn Express μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Manchester Arena.

"Είναι περίπου 50 παιδιά μαζί μας που περιμένουν να τα πάρετε. Είναι ασφαλή και τα προσέχουμε. Ενημερώστε γονείς που τα παιδιά τους ήταν στο M.E.N. Πήραμε όσα μπορούσαμε μαζί στο Holiday Inn. Τα προσέχουμε και είμαστε μαζί τους", ήταν το μήνυμα που απηύθυνε μέσα από τα social media.

Οι περισσότεροι τη χαρακτηρίζουν "ηρωίδα" και "άγγελο του Μάντσεστερ" για τις ενέργειές της, με την Paula Robinson να σημειώνει πως το τηλέφωνό της δεν έχει σταματήσει να χτυπά αν και δεν βρίσκεται πλέον με τα παιδιά. "Οι γονείς προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να φτάσουν στα παιδιά τους. Ήταν πολλά παιδιά στο Holiday Inn".

Paula Robinson taking all them kids into a hotel because they had lost there parents, what a HERO