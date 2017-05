Μέι: Γνωρίζουμε την ταυτότητα του δράστη, ήθελε περισσότερα θύματα

Η βρετανή πρωθυπουργός Τερέζα Μέι δήλωσε σήμερα πως οι υπηρεσίες ασφαλείας και η αστυνομία γνωρίζουν την ταυτότητα του καμικάζι- βομβιστή που σκότωσε 22 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους παιδιά, σε συναυλία το Μάντσεστερ.

Η Μέι, μιλώντας έξω από την επίσημη κατοικία της στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, δήλωσε πως οι αρχές δεν είναι έτοιμες να ανακοινώσουν την ταυτότητα του δράστη.

Βομβιστής αυτοκτονίας σκόρπισε τον θάνατο σε συναυλία στο Μάντσεστερ: 22 παιδιά και έφηβοι νεκροί, 59 τραυματίες

Δήλωσε επίσης πως ο δράστης πραγματοποίησε μόνος την επίθεση, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές αν άλλοι τον βοήθησαν να την προετοιμάσει.

Η βρετανή πρωθυπουργός δήλωσε ακόμη πως στόχος του δράστη ήταν να προκαλέσει «όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα».

«Γνωρίζουμε πως ένας μεμονωμένος τρομοκράτης ανατίναξε έναν εκρηκτικό μηχανισμό σε μια από τις εξόδους της αίθουσας, επιλέγοντας εσκεμμένα το μέρος και την ώρα για να προκαλέσει όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά και νέοι», υπογράμμισε η Μέι καταγγέλλοντας μια «τρομερή και ανελέητη τρομοκρατική επίθεση».

