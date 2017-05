Έκτακτο: Σύλληψη 23χρονου για την επίθεση στο Μάντσεστερ

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη σύλληψη ενός 23χρονου άντρα για την επίθεση χθες το βράδυ στον συναυλιακό χώρο όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 22 άνθρωποι, κυρίως παιδιά και έφηβοι. Οπως έγινε γνωστό, ο άντρας συνελήφθη στο νότιο Μάντσεστερ.

«Σε σχέση με το περιστατικό της περασμένης νύκτας στη Manchester Arena, είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι συλλάβαμε έναν 23χρονο άνδρα στο νότιο Μάντσεστερ», ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης στον λογαριασμό της στο Twitter.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι η σύλληψη που έγινε νωρίτερα στο εμπορικό κέντρο Arndale Centre στο κέντρο του Μάντσεστερ δεν συνδέεται με την επίθεση.

#Breaking Man, 23, arrested in connection with Manchester Arena bomb attack, @gmpolice say pic.twitter.com/Y6On1vMA4R — Press Association (@PA) 23 Μαΐου 2017

With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester. — G M Police (@gmpolice) 23 Μαΐου 2017

BREAKING: 23 yr old man arrested in connection with bombing at the Arena. Arrested in Chorlton near Morrisons store by armed police. — BBC North West (@BBCNWT) 23 Μαΐου 2017

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο Μάντσεστερ έχουν ήδη καταφέρει να ταυτοποιήσουν τον βομβιστή αυτοκτονίας που έσπειρε το θάνατο στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε

Σύμφωνα με την εφημερίδα, κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν μέσω του DNA του, τo οποίο συνέλεξαν από τα μέλη του που υπήρχαν διάσπαρτα στο χώρο.

Έχει ζητηθεί από τους κατοίκους της περιοχής να μην πλησιάσουν στο χώρο της τραγωδίας.

Ήξεραν τον βομβιστή!

Και αυτή τη φορά, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, οι αρχές φέρονται να γνώριζαν τον δράστη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον έχουν σε πλάνα από κάμερες ασφαλείας και πλέον ψάχνουν να δουν αν έκανε επιθεώρηση του χώρου πριν πυροδοτήσει τα εκρηκτικά.

Μέι: Γνωρίζουμε την ταυτότητα του δράστη, ήθελε περισσότερα θύματα