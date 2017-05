Λήξη συναγερμού σε μεγάλο εμπορικό κέντρο στο Μάντσεστερ

Η αστυνομία του Μάντσεστερ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε ένα «περιστατικό» στο Arndale Centre στο κέντρο του Μάντσεστερ, το οποίο άνοιξε και πάλι τις πόρτες του, αφού εκκενώθηκε πριν από λίγη ώρα.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι πλήθη έβγαιναν από το εμπορικό κέντρο, από όπου νωρίτερα είχε ακουστεί ένας «μεγάλος κρότος».

Μαρτυρίες έκαναν νωρίτερα λόγο για τη σύλληψη ενός ατόμου στο εμπορικό κέντρο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη σύλληψη ενός 23χρονου άντρα για την επίθεση χθες το βράδυ στον συναυλιακό χώρο όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 22 άνθρωποι, κυρίως παιδιά και έφηβοι. Οπως έγινε γνωστό, ο άντρας συνελήφθη στο νότιο Μάντσεστερ.

With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester.