Λήξη συναγερμού στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων στο Λονδίνο

Έληξε ο συναγερμός στο σταθμό λεωφορείων Βικτόρια στο Λονδίνο που νωρίτερα είχε εκκενωθεί από τις Αρχές μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου δέματος.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου σε ανάρτηση της στο Twitter αναφέρει "Το δέμα στον Σταθμό Λεωφορείων της Βικτόρια ελέγχθηκε και δεν διαπιστώθηκε κάτι ύποπτο. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας".

The reported suspect package at Victoria Coach Station has now been cleared. Not suspicious. Thanks for your patience.