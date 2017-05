Τραμπ: Άθλιοι losers έκαναν την επίθεση στο Μάντσεστερ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε σήμερα τα συλλυπητήριά του για τα θύματα της επίθεσης καμικάζι στο Μάντσεστερ που προκάλεσε τον θάνατο 22 ανθρώπων και δήλωσε πως πίσω από την επίθεση βρίσκονται «άθλιοι losers».

Μιλώντας έπειτα από συνομιλίες με τον παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμουντ Αμπάς στη Βηθλεέμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ο Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ είναι «απολύτως αλληλέγγυες» με τον βρετανικό λαό.

«Απευθύνω τα βαθύτερα συλλυπητήριά μου σ' αυτούς που τόσο τρομερά επλήγησαν σ' αυτή την τρομοκρατική επίθεση και στους πολλούς που σκοτώθηκαν και στις οικογένειές τους, τόσο πολλές οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε ο Τραμπ. «Τόσοι πολλοί νέοι, ωραίοι αθώοι άνθρωποι που ζούσαν και χαίρονταν τη ζωή τους δολοφονήθηκαν από άθλιους losers».

«Η κοινωνία μας δεν μπορεί να δείξει ανοχή στη συνέχιση της αιματοχυσίας. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε ούτε για μια στιγμή ακόμα τη σφαγή αθώων ανθρώπων», δήλωσε ο Τραμπ.

«Οι τρομοκράτες και οι εξτρεμιστές και αυτοί που τους δίνουν βοήθεια και άνεση πρέπει να εκδιωχθούν για πάντα από την κοινωνία. Αυτή η απαίσια ιδεολογία πρέπει να εξαλειφθεί και εννοώ να εξαλειφθεί εντελώς».

Ο Τραμπ επισκέπτεται την Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη στο πλαίσιο του δεύτερου τμήματος του πρώτου ταξιδιού που πραγματοποιεί στο εξωτερικό από τον Ιανουάριο που ανέλαβε τα προεδρικά καθήκοντα. Ο Αμπάς και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασαν επίσης την επίθεση στο Μάντσεστερ.

#ManchesterAttack victims "murdered by evil losers": says @realDonaldTrump, expressing "absolute solidarity" with the UK pic.twitter.com/Iu8vlhZy5f