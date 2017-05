Έκτακτο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Τελ Αβίβ, λίγο πριν φτάσει ο Τραμπ

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος στο Τελ Αβίβ, όπως μεταδίδουν τα ξένα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον πέντε τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Ισραήλ πρόκειται για ατύχημα, καθώς το αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο, χτύπησε μηχανή, η μηχανή χτύπησε ποδήλατο και το αυτοκίνητο κατέληξε πάνω σε πεζούς.

Το περιστατικό έγινε περίπου μία ώρα πριν φτάσει στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ. κάτι που σημαίνει ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα στη χώρα.

Ο Τραμπ κάνει την πρώτη του επίσκεψη εκτός ΗΠΑ με περιοδεία στη Μέση Ανατολή, με δεύτερη στάση το Ισραήλ, μετά τη Σαουδική Αραβία, όπου έφτασε το Σάββατο.

