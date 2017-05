Αυτοκίνητο χτύπησε πεζούς στην Times Square της Νέας Υόρκης. Tουλάχιστον ένας νεκρός

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος είναι νεκρός και άλλοι επτά μεταφέρονται με φορεία σε ασθενοφόρα μετά την κατά τα φαινόμενα «εσκεμμένη» ενέργεια ενός οδηγού που έπεσε πάνω σε πεζούς στην Times Square της Νέας Υόρκης, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα της κυκλοφορίας και ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, χτυπώντας πεζούς.

MORE: Several pedestrians struck by car that jumped onto sidewalk in Times Square, @CBSNewYork reports https://t.co/M7UbwwdYp7 pic.twitter.com/zt78ewvdzf — CBS News (@CBSNews) May 18, 2017

People are laying on the sidewalks in Times Square, a car seems to have run on the sidewalk. pic.twitter.com/g2efKLfoX8 — gb (@gb__) May 18, 2017

#BREAKING: Massive Times Square crash leaves trail of injuries https://t.co/vsefXPnLYt pic.twitter.com/NC4OWn1zTt — New York Daily News (@NYDailyNews) May 18, 2017