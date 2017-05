Νέα Υόρκη: Δεύτερο αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς. Μια νεκρή στην Times Square

Νέο συναγερμός στη Νέα Υόρκη.Ένα δεύτερο όχημα παρέσυρε πεζούς σε άλλο σημείο της Νέας Υόρκης! Ένας νεκρός, τρεις σοβαρά τραυματισμένοι

Για ένα όχημα που παρέσυρε πεζούς χωρίς να κόψει ταχύτητα στο κεντρικότερο σημείο της Νέας Υόρκης, κάνει λόγο το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Νωρίτερα, αυτοκίνητο χτύπησε κινούμενο με ταχύτητα πεζούς στην Times Square, στο κέντρο της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένα άτομο.

Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό και 20 τραυματίες.

Ο οδηγός συνελήφθη αμέσως αφού το αυτοκίνητο που οδηγούσε σταμάτησε στα προστατευτικά κολωνάκια ενός πεζοδρομίου.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, έχει συλληφθεί ως ύποπτος ένας άνδρας 26 ετών, ο οποίος όπως αναφέρει το WCBS-TV μένει στο Bronx της Νέας Υόρκης και στο παρελθόν έχει συλληφθεί οδηγώντας κάτω από την επήρρεια αλκοόλ.

Η φωτογραφία είναι καρέ από το βίντεο της σύλληψης που ανέβηκε για λίγα λεπτά σε λογαριασμό χρήστη sto Instagram και κατέβηκε σχεδόν αμέσως.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters τουλάχιστον δεκατρία άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό και ορισμένα από αυτά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.



Η πράξη του οδηγού φαίνεται πως ήταν «ηθελημένη», σημείωσε ένας εκ των τραυματιών στο Reuters.



Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το αυτοκίνητο κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα και ανέβηκε στο πεζοδρόμιο χτυπώντας πεζούς.

Το CBS New York μεταδίδει ότι ο οδηγός «απομακρύνθηκε» από το όχημα, ένα κόκκινο σεντάν. Το δίκτυο έδειξε εικόνες από τη σύλληψη ενός ατόμου.



Η αστυνομική διεύθυνση της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι έχει αποκλείσει την περιοχή.

