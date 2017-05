Καυστικό εξώφυλλο Time για τον Τραμπ: Μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Κόκκινη Πλατεία

Με ένα ιδιαίτερα καυστικό εξώφυλλο, επέλεξε το περιοδικό ΤΙΜΕ να σχολιάσει τις ολοένα περισσότερες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του προέδρου Τραμπ με την Ρωσία.

Στον απόηχο της έρευνας για ενδεχόμενη ρωσική ανάμειξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές και των δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών από τον Τραμπ στον Λαβρόφ, το εξώφυλλο του ΤΙΜΕ, παρουσιάζει τον Λευκό Οίκο, καλυμμένο, κατά το ήμισυ, από τους τρούλους του ναού του Αγ. Βασιλείου στην Κόκκινη Πλατεία.

Στο βίντεο προσέθεσε έναν γνώριμο ήχο ο σκηνοθέτης Matthew A. Cherry

Οπως ανέφερε ο υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού, Ματ Βέλα, είναι το πρώτο εξώφυλλο, εδώ και πάνω από μία δεκαετία, που δεν φέρει τίτλο.

Our new cover this morning, it's been a decade since @TIME did not have a cover line https://t.co/7iWyl0gOuY pic.twitter.com/YHfbLSQ8Lw