Ο Πούτιν… διαψεύδει τον Τραμπ. Δεν έδωσε τίποτα στον Λαβρόφ

Την ώρα που η πολιτική ζωή των ΗΠΑ βρίσκεται σε απόλυτο χάος μετά την παραδοχή του πρόεδρου της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, ότι έδωσε στον ΥΠΕΞ της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ απόρρητες πληροφορίες, ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν έρχεται να τον… διαψεύσει!

Συγκεκριμένα, ο Πούτιν, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Τζεντιλόνι, έκανε λόγο για «πολιτική σχιζοφρένεια» και υπογράμμισε ότι ο Τραμπ δεν αποκάλυψε απολύτως τίποτα στον Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο.

Όπως μετέδωσε το Russia Today, ο Πούτιν είπε χαρακτηριστικά ότι «βλέπουμε στις ΗΠΑ να αναπτύσσεται πολιτική σχιζοφρένια ξανά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να εξηγήσω τις κατηγορίες κατά του προέδρου των ΗΠΑ, πως αποκάλυψε κάποια μυστικά στον Λαβρόφ», προσθέτοντας ότι «αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ το θεωρεί αναγκαίο, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε στο Κογκρέσο και τη Γερουσία τα πρακτικά από τη συνάντηση ανάμεσα στον Λαβρόφ και τον Τραμπ».

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, ο ίδιος ο Τραμπ είχε γράψει στο Twitter (πού αλλού…) ότι «ως πρόεδρος των ΗΠΑ θέλησα να μοιραστώ με τη Ρωσία (σε μια γνωστή συνάντηση στον Λευκό Οίκο), όπως έχω το απόλυτο δικαίωμα, δεδομένα που αφορούν στην τρομοκρατία και την ασφάλεια των πτήσεων. Ανθρωπιστικοί λόγοι, συν το ότι ήθελα η Ρωσία να εντείνει την μάχη της κατά του ISIS και της τρομοκρατίας».

