Ο Τραμπ παραδέχεται διαρροή απόρρητων πληροφοριών στη Ρωσία!

Η αποκάλυψη της Washington Post πως ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε απόρρητες πληροφορίες στον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας και στον πρέσβη της χώρας στην Ουάσινγκτον, Σεργκέι Κίσλιακ, δεν είναι τελικά ψέματα! Το επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Και επέλεξε να το κάνει μέσα από τον προσωπικό (και ότι τον "προεδρικό") λογαριασμό του στο twitter. Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει σάλο όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά για τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει με τις πληροφορίες που είχε. Αυτό αναφέρει στα tweets του.

«Ως Πρόεδρος ήθελα να μοιραστώ με τη Ρωσία (σε μια ανοιχτά προγραμματισμένη συνάντηση στον Λευκό Οίκο), το οποίο έχω το απόλυτο δικαίωμα να κάνω, γεγονότα που αφορούν την τρομοκρατία και την ασφάλεια των πτήσεων. Για ανθρωπιστικούς λόγους, συν του ότι ήθελα η Ρωσία να εντείνει σημαντικά τον αγώνα της κατά του ISIS και την τρομοκρατία» έγραψε ο Τραμπ.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining....